  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۴۰

مهاجم تیم راه‌آهن:

راه‌آهن مقابل سپاهان خودباوری نداشت/ تساوی ما ارزشمند بود

راه‌آهن مقابل سپاهان خودباوری نداشت/ تساوی ما ارزشمند بود

اصفهان – مهاجم تیم فوتبال راه‌آهن تهران گفت: به نظر من راه‌آهن مقابل سپاهان خودباوری نداشت زیرا در صورت خودباوری، می‌توانستیم در این بازی به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری عصر امروز پس از تساوی مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه این مسابقه یک دیدار خوب به شمار می‌رفت، اظهار داشت: به نظر من ما اگر خودباوری داشتیم، با سه امتیاز و دست پر از اصفهان خارج می‌شدیم اما این اتفاق صورت نگرفت.

وی درباره تیم سپاهان و عملکرد طلایی‌پوشان اصفهان در این مسابقه افزود: به نظر من سپاهان در دیدار امروز موقعیت‌های خوبی داشت و تلاش کرد که به پیروزی برسد اما به هدف خود دست پیدا نکرد.

مهاجم تیم فوتبال راه‌آهن تهران ادامه داد: همه بر این باور هستند که تیم بزرگی است و نباید فراموش کرد که این تیم، امروز در شهر خودش بازی می‌کرد اما  امروز روز سپاهان نبود و توپ‌های این تیم درون دروازه نرفت.

وی اضافه کرد: با این حال یک مساوی ارزشمند در اصفهان کسب کردیم و امیدوار هستیم در ادامه نیز شرایط خوبی کسب کرده و نتایج خوبی به دست آوریم.

کد مطلب 2998947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه