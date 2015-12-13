به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری عصر امروز پس از تساوی مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه این مسابقه یک دیدار خوب به شمار می‌رفت، اظهار داشت: به نظر من ما اگر خودباوری داشتیم، با سه امتیاز و دست پر از اصفهان خارج می‌شدیم اما این اتفاق صورت نگرفت.

وی درباره تیم سپاهان و عملکرد طلایی‌پوشان اصفهان در این مسابقه افزود: به نظر من سپاهان در دیدار امروز موقعیت‌های خوبی داشت و تلاش کرد که به پیروزی برسد اما به هدف خود دست پیدا نکرد.

مهاجم تیم فوتبال راه‌آهن تهران ادامه داد: همه بر این باور هستند که تیم بزرگی است و نباید فراموش کرد که این تیم، امروز در شهر خودش بازی می‌کرد اما امروز روز سپاهان نبود و توپ‌های این تیم درون دروازه نرفت.

وی اضافه کرد: با این حال یک مساوی ارزشمند در اصفهان کسب کردیم و امیدوار هستیم در ادامه نیز شرایط خوبی کسب کرده و نتایج خوبی به دست آوریم.