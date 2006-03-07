مقاومت را به خاطر حكومت نمي فروشيم / پس از انتخابات استراتژي جديدي را در پيش گرفتيم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، خالد مشعل روزگذشته دردمشق طي سخنراني دركنفرانس احزاب عربي اعلام كرد:" جنبش حماس دربرابر تغيير و تحولي قراردارد و مي خواهد جلوي خونريزي ها گرفته شود، اما درعين حال براين مطلب تاكيد دارد كه حماس هم تشكيلات خودگردان و هم مقاومت را مي خواهد و دست ازهيچ كدام ازاين دو برنمي دارد."

رئيس دفترسياسي حماس خاطرنشان كرد: "ما با جنگ هيچ تعاملي نداريم و همچنين با حقوق ملت فلسطين با صلح برخورد مي كنيم واگر مقاومتي دربرابراين امرصورت گيرد، ما نيزمقاومت مي كنيم، اما درعين حال مي خواهيم جلوي خونريزي و جنگ گرفته شود."

وي افزود: "ما درحال حاضردربرابرتغييرو تحولي قرارداريم و مي خواهيم با اين مرحله با روحيه جديدي برخورد كنيم. ما ازهمان لحظات اول كه درانتخابات پيروزشديم، استراتژي جديدي به ويژه دربرخورد با مناقشه عربي- صهيونيستي درپيش گرفتيم."

خالد مشعل كه روزگذشته درآخرين روزاين كنفرانس سخن گفت، اظهار داشت :" سوريه نيزمقاومت كرده و پيروزشده است، زيرادركنار ما ايستاد وما نيزبا سوريه به پيروزي خواهيم رسيد."

ازسوي ديگر، مشعل، تشكيل دولت ائتلاف ملي را از اولويت هاي جنبش حماس اعلام كرد.

وي تاكيد كرد: "ما مقاومت را براي رسيدن به حكومت و تشكيلات خودگردان نمي فروشيم و هدفمان درنهايت آزادي است و برگزينه مقاومت تاكيد داريم واگراسرائيل اعلام جنگ كند، ما هرگزنمي ترسيم و اگر صلح را مي خواهند اول بايد ازسرزمين هاي اشغالي فلسطين خارج شوند."

مشعل كه درروزهاي اخير ازسفربه روسيه بازگشته بود، با اشاره به ديداربا مقامات روسي درمسكو، اين سفررا موفقيت آميز خواند.

كنفرانس احزاب عربي با موضوع " ياري سوريه و لبنان" با مشاركت 110 حزب از 16 كشورعربي روزگذشته دردمشق به كارخود پايان داد.