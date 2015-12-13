توسعه اقتصادی بدون حزب محال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق خرازی عصر یکشنبه در همایش اصلاحات و مجلس آینده، با بیان این که در کشور هیچ استانی به اندازه گلستان با نیروهای اصلاحطلب نیست، گفت: تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران هشت سال در تلخترین و دردمندانهترین شکل به مردم تحمیل شد.
وی با بیان این که پیامی مهمتر از همزیستی مسالمتآمیز نیست، اظهار کرد: امروز میشود آزادانه سخن گفت اما در روز تشکیل و بلوغ حزب اینگونه نبود، بسیاری از یاران ما در زندانها بودند و هستند.
وی ادامه داد: ما هدف بزرگی از تشکیل حزب ندای ایرانیان داشتیم و داریم، معتقدیم که با امتزاج دین و دولت میتوانیم جامعه را آمیخته با آرمانهای مردان بزرگمان شکل دهیم.
خرازی با طرح این سوال که آیا میشود در چنین جامعهای با چنین سازوکارهای دشواری کار سیاسی کرد؟ افزود: با هزاران لایه پیچیده آیا میشود مدعی شد که کار حزب مورد استقبال قرار میگیرد، اینها پرسشهای مهمی است که باید همه کسانی که توان تأثیرگذاری اجتماعی دارند به آنها پاسخ دهند.
وی اضافه کرد: معتقدم در دو واژه مهم و استراتژیک عدالت، آزادی و دموکراسی میتوان وضع کشاورزی، بیکاری، دغدغه مردم و جوانان و خانوادهها را برطرف کرد.
وی با بیان این که آرمان تاریخی مردم ایران در ۱۵۰ سال گذشته نیز تحقق عدالت، آزادی و پیشرفت و مردمسالاری بود، ادامه داد: ما اصلاحطلب هستیم و مبانی خود را در مدینه فاضلهای میبینیم که پیامبر برای ما به امانت گذاشت.
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با تاکید بر این که انقلاب بزرگی به بزرگی انقلاب پیامبر اکرم (ص) در تاریخ دیده نمیشود، تصریح کرد: در درون اندیشه اسلامی پذیرفتهایم که همه ادیان الهی میتوانند زندگی مسالمتآمیز داشته باشند.
وی اضافه کرد: در حزب ندای ایرانیان میخواهیم بگوییم انسان اصالت و کرامت دارد و اصالت انسان از جانب انسان ارائهکننده نیست بلکه حق مسلم انسان است که اصالت و کرامت او پایدار شود نه اینکه بهعنوان امنیت سرکوب و منکوب شود این برای انسان هزاره سوم نمیتواند موضوع جالبی باشد.
وی افزود: گرگان همیشه در متن تاریخ تحول ایران نقش بیبدیل و بینظیری داشته است و یکی از مراکز مهم تحولات فکری مردم ایران ممتزج با تمدن و دین و دولت بود و تاریخ تمدن آن رابین ۷ تا ۱۱ هزار سال تخمین میزنند.
تنها راه بقای امنیت و پیشرفت جامعه کار جمعی و تشکیلاتی است
خرازی با بیان این که تنها راه بقای امنیت و پیشرفت جامعه و پدید آمدن اسطورهها کار جمعی و تشکیلاتی است، خاطرنشان کرد: در این صورت میتوانیم برای نسل آینده دغدغه و فکر داشته باشیم.
وی که معتقد است در خاورمیانه محال است طرحی به جریان بیفتد و ایران نقشی نداشته باشد، تصریح کرد: این اتفاق به برکت مجاهدتها و خونهای مقدسی است که برای استیلا و اعتلای ملت ایران ریخته شده است.
وی در ادامه به نزدیک شدن ایام انتخابات هم اشاره کرد و گفت: سرشت و سرنوشت ملت ایران به این انتخابات بستگی دارد.
خرازی با تاکید بر این که انتخابات و امنیت ملی مردم به هم پیوند دارد، اظهار کرد: در سال ۹۲ هنگامیکه امیدها به یاس تبدیلشده بود و عده ای می گفتند قطعنامه ها کاغذ پاره اند و نهادهای بین المللی هیچ کاره اند، ایمان و امنیت مردم به هم پیوند داده شده و جریان جدیدی خلق شد که تاریخ از آن به نیکی یاد می کند.
وی که معقتد است انتخابات سال ۹۲ امسال باید دوباره محقق شود، بیان کرد: زیبنده کشور نیست که زندانی داشته باشیم، هدف ما مشخص است و میخواهیم جامعهای داشته باشیم که تأثیرات مهم ملی و بینالمللی داشته باشد و خط فقر و بیکاری را به صفر برساند.
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: توسعه اقتصادی به نتیجه نمیرسد تا زمانی که در نگاه مردم اتفاق بیفتد، توسعه اقتصادی بدون حزب محال است و تنها راه ماندگاری پیشرفت توسعه و استقرار دموکراسی عدالت است.
وی تأکید کرد: اگر انتخابات مجلس خوبی داشته باشیم در صحنه بینالملل و در مسیر مذاکرات سیاسی مهمترین تأثیر را دارد.
وی با اشاره به سخنان امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری درباره انتخابت گفت: مهمترین مسئولیت جوانان این است که آرمانهای مشترک مردم را شناسایی کرده و بر اساس آن با مردم سخن بگویند.
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