دستيابي آژانس به نتيجه و تصميم مشخص درباره ايران در پرده ابهام قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه تاگس اشپيگل ، اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي از روز گذشته در وين گرد هم آمده و بار ديگر پرونده هسته اي ايران را مورد بررسي قرار مي دهند .

اين روزنامه نوشت : اينكه آيا آژانس در نشست كنوني خود به نتيجه و تصميم مشخصي درباره موضوع هسته اي ايران دست پيدا كند، هنوز در پرده ابهام وجود دارد .

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : ايران بارها از سوي غرب به نقض قوانين آژانس متهم شده و اين در حالي است كه مقامات اين كشور بارها از صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود در چارچوب ضوابط ديده بان هسته اي سازمان ملل خبر داده اند .

به نوشته اين روزنامه،غرب در صورت محرز شدن غيرمتعارف بودن برنامه هاي هسته اي ايران، خواستار ارجاع پرونده اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل و اعمال تحريم عليه آنها مي شوند.

اين در حالي است كه به زعم شمار زيادي از كارشناسان مسائل خارجي، مسئله ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت هنوز تحت كنترل بوده و برخي مقامات كشورهاي جهان با آن مخالفت مي كنند .

تاگس اشپيگل افزود : روسيه و چين كه از اعضاي دائم شوراي امنيت بوده و راي آنها در قبال پرونده هسته اي ايران مي تواند تاثيرگذار باشد، خواستار تداوم گفتگوها تا يافتن راهكار ديپلماتيك هستند .

به نوشته اين روزنامه، در شرايط كنوني آنچه به نظر مي رسد، تغيير مواضع طرفين گفتگو در حل موضوع هسته اي ايران است . اروپا و ايران مي توانند با اندكي تغيير در استراتژي هاي خود فضاي عادي را به اين مسئله بازگردانند .

اين روزنامه آلماني در پايان نوشت : اين شرايط كاملاً به چشم مي خورد كه هم اروپا و هم ايران خواهان تسريع در به نتيجه رساندن پرونده هسته اي ايران هستند .