3 ميليارد تومان اعتبار حمايت از تشكل هاي غير دولتي پرداخت نشد

طاهره شالچيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، به برنامه هاي حمايتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از بخش خصوصي فعال در اين بخش اشاره و افزود: هم اكنون برنامه هاي ستادي فعاليت تشكلهاي غيردولتي را تهيه و تدوين و بستر فعاليت بيشتر آنها فراهم شده است.

وي خاطر نشان كرد: تشكل هاي غير دولتي و بخش خصوصي مي توانند با حمايتهاي بيشتر سازمان در زمينه هاي فرهنگي ، تحقيقاتي ، پژوهشي ، جذب توريست و همچنين حفظ و احياي ميراث فرهنگي و حراست از ارزشهاي تاريخي و تمدن كشور اقدامات مناسبي انجام دهند.

شالچيان گفت: ارائه كمكهاي مالي از طريق اعطاي وام هاي طولاني مدت درجهت حمايت از فعاليت تشكلهاي غير دولتي و معرفي آنها به بانك وهمچنين حمايتهاي معنوي و.. از اقدامات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين زمينه است.

سرپرست گروه حمايت از تشكل هاي غير دولتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، در خصوص اعتبارات در نظر گرفته شده در اين بخش تاكيد كرد: اعتباري كه در سال جاري به منظور حمايت وارائه تسهيلات به بخش غير دولتي درسراسر كشور نظر گرفته شده بود تاكنون پرداخت نشده اما درلايحه بودجه سال 85 بودجه ويژه اي بدين منظور اختصاص داده شده است.

شالچيان در مورد پرداخت 35 درصد هزينه سفر توسط بخش غير دولتي نيز گفت: آئين نامه يا دستورالعمل اين امر تاكنون به اين دفتر ابلاغ نشده و اطلاعي در اين مورد ندارم اما بايد براي اجراي آن ، تسهيلات و اعتبارات ويژه اي در نظر گرفته شود.