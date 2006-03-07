پانزدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري گشايش يافت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين اجلاس كه در محل ساختمان سابق مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد، قرار است موضوعاتي چون اصلاح اساسنامه داخلي مجلس خبرگان رهبري و طرح ‌هاي پيشنهادي نمايندگان در اين زمينه مورد بررسي قرار گيرد.

در نشست امروز مجلس خبرگان رهبري، علي لاريجاني دبير شورايعالي امنيت ملي به تشريح آخرين وضعيت پرونده هسته ‌اي جمهوري اسلامي ايران براي نمايندگان اين مجلس خواهد پرداخت. آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در نشست روز چهارشنبه اين اجلاسيه سخنراني مي كند.

مجلس خبرگان رهبري داراي89نماينده است كه‌ منتخبان همه استان هاي كشور هستند و اكنون آيت الله مشكيني رياست آن را عهده دار است.

آيت الله هاشمي رفسنجاني و آيت الله اميني نايب رييسان اول و دوم مجلس خبرگان رهبري و حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد خاتمي منشي‌ هاي اين مجلس هستند.

كارپردازان مجلس خبرگان رهبري نيز حجت الاسلام والمسلمين محمد رضا عباسي فرد و حجت الاسلام والمسلمين صادق لاريجاني هستند.

مباحث اجلاس مجلس خبرگان رهبري غير علني است و نطق‌ هاي پيش از دستور نمايندگان آن از طريق روابط عمومي اين مجلس منتشر مي ‌شود.

چهاردهمين اجلاس رسمي دوره سوم اين مجلس، پانزدهم شهريور ماه گذشته در تهران برگزار شده بود.