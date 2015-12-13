  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۱:۱۶

درخواست سازمان حقوق بشری برای تحقیق در مورد خشونت های بروندی

درخواست سازمان حقوق بشری برای تحقیق در مورد خشونت های بروندی

سازمان ناظر حقوق بشر از کارشناسان بین المللی خواسته است درگیری های بروندی را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ناظر حقوق بشر خواهان تحقیق یک گروه مستقل و کارشناس درباره خشونت های بروندی شدند. در درگیری های بروندی ۸۷ نفر کشته شدند که بعضی منابع تعداد کشته ها را بیش از این هم اعلام کرده اند.

کارینا ترساکیان مسئول سازمان ناظر حقوق بشر سازمان ملل در امور بروندی می گوید این حادثه بدترین نوع خود از ماه آوریل تا کنون است و باید به طور جدی توسط یک گروه مستقل حقوق بشر بررسی شود.

گفته می شود در درگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی ۷۹ شورشی و هشت نفر از نظامیان دولتی کشته شدند. شاهدان عینی می گویند پلیس و ارتش در حمله به محله شورشیان در بازرسی خانه به خانه مردان جوان را بیرون آورده و به سوی آنها شلیک می کردند.

گاسپارد باراتوزا سخنگوی ارتش روز شنبه گفت تمام کسانی که اعدام می شدند از اعضای گروههای شورشی بودند. ناظر حقوق بشر بعد از این حادثه دولت و پلیس بروندی را به پاک کردن صحنه جنایت متهم کرده است.

کد مطلب 2999058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها