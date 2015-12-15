تامین اعتبار و خرید تجهیزات شرط آغاز فاز دوم بازسازی تئاترشهر است

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز فاز دوم بازسازی مجموعه تئاتر شهر عنوان کرد: فاز اول بازسازی مجموعه تئاتر شهر خیلی به طول انجامیده که گله مندی ما را هم از دوستان باعث شده است. هنوز در طبقه زیرزمین تئاتر شهر فاز دوم بازسازی ها و تعمیرات راهروهای تالار چهارسو آغاز نشده است چون هرکدام از مراحل تعمیر و بازسازی نیازمند برآورد مالی جداگانه ای است. علاوه بر این ها بازسازی سالن اصلی تئاتر شهر هم با اتفاقات اخیری که رخ داده نیازمند مشاوره جدی خواهد بود.

ای کاش بازسازی ساختمان تئاترشهر بهتر مدیریت می‌شد

وی ادامه داد: بازسازی سالن اصلی تئاتر شهر نیازمند برآوردی مجزا و حتی خرید تجهیزات قبل از آغاز بازسازی است. قرار بود فاز دوم بازسازی و تعمیرات سالن اصلی از عید ۹۵ آغاز شود که من خواهش کردم تازمانی که تجهیزات کاملا خریداری نشده و مشاوره کامل و انجام اعتبار انجام نپذیرفته است وارد فاز دوم نشویم. درحال حاضر نیز خوش‌بین نیستم که بازسازی سالن اصلی در زمانی که اعلام شده و سر موعدی که وعده داده اند، انجام شود. البته با همه این اتفاقات ورود به بحث بازسازی مجموعه فرسوده تئاتر شهر یکی از اتفاقات بسیار خوب بود اما ای کاش بهتر مدیریت می شد.

شفیعی با اشاره به اینکه امسال از جانب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سال تئاتر نامیده شده است، بیان کرد: از اوایل ورود من به اداره کل هنرهای نمایشی از جانب آقای جنتی اعلام شد که امسال سال تئاتر خواهد بود که این امر من را بسیار خرسند کرد و باعث شد انرژی زیادی بگیرم البته همچنان نیز پرانرژی هستم و امیدوارم که اتفاق ویژه ای شکل بگیرد. قطعا نامگذاری سال تئاتر به معنای توجه به تئاتر، افزایش زیرساخت ها، توجه به ضمانت حمایت مالی از گروه ها، توجه اساسی به زیربنای اعتباری تئاتر و ... است که البته در این باره جلسات اولیه ای هم با وزیر انجام شده است. با وجودیکه من چند سال است در اداره کل هنرهای نمایشی حضور دارم و شاهد وضعیت مالی نامناسب آنجا هستم اما باید عنوان کنم که امسال وضعیت مالی نامناسب تر از سال های دیگر است.

اوضاع تامین منابع مالی خوب نیست

مدیرکل هنرهای نمایشی تصریح کرد: ما در سال های قبل با اعتباری اندک مواجه بودیم اما امسال وضعیتمان بدتر از بد است و این مساله باعث شده حتی در برنامه‌ریزی های کوتاه مدت نیز با مشکل مواجه شویم. اعتقاد دارم که در اداره کل هنرهای نمایشی باید خودمان را به تامین حداقل هزینه های اجرایی گروه ها و تامین کسری هایشان موظف بدانیم. از ابتدای سال نیز با همین حداقل اعتباری که در اختیار داشتیم تلاش کردیم کمک هزینه اندکی را به هر اجرایی که در تالارهای وابسته و غیر وابسته روی صحنه رفته است، پرداخت کنیم. اولویت ما در اداره کل هنرهای نمایشی پرداخت کمک هزینه به گروه ها است و تقریبا نیمی از مبلغی را که از ابتدای سال به ما تزریق شده صرف این امر کرده ایم.

وی متذکر شد: با این کمبودها تلاش کردیم تعداد رویدادهایمان را کم کرده و بیشترِ آنها را به استان های دیگر واگذار کنیم تا حداقل هزینه را در این زمینه داشته باشیم و به جای آن اعتبارمان را در تولید آثار و پرداخت بدهی ها سرمایه گذاری کنیم.

شفیعی در پایان صحبت هایش درباره میزان اعتباری که از ابتدای سال به اداره کل هنرهای نمایشی تزریق شده است، گفت: آنقدر اعتبار ما اندک است که در پرداخت همین حداقل ها هم تحت فشار قرار داریم. وقتی برنامه های کوتاه مدت با مشکل مواجه شود قطعا نمی توان برای بلندمدت برنامه جدی داشت. رقمی که از ابتدای سال برای برنامه ها و فعالیت های اداره کل هنرهای نمایشی در اختیار ما قرار گرفته کمتر از دو میلیارد تومان است که این رقم کمتر از سال های قبل بوده است.