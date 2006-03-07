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۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۸

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اولين مجموعه اشعار واهه آرمن به زبان فارسي منتشر شد

اولين مجموعه اشعار واهه آرمن به زبان فارسي منتشر شد

" بالهايش را كنار شعرم جا گذاشت و رفت " مجموعه شعر " واهه آرمن " شاعر ارمني به بازار كتاب و ادبيات آمد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، " بالهايش را كنار شعرم جا گذاشت و رفت " ازسروده هاي " واهه آرمن " است كه در 96 صفحه و شمارگان 2000 نسخه توسط نشرمشكي به چاپ رسيده است .

اين مجموعه دربردانده سه بخش با عنوانهاي " مشتم خالي است " ، " دزدي از باغ خدا " و " سكوت فرشتگان " است .

همچنين واهه آرمن گزيده اي ازدو كتاب شعرازسروده هاي " پونه ندايي " با عنوان " ديوار زخمي " و سروده هاي  " رسول يونان " را با عنوان " رودي كه ازتابلوهاي نقاشي مي گذشت " را به زبان ارمني برگردان كرده است .  اين شاعردو دفتر شعرنيز به زبان ارمني دارد و هم اكنون مشغول تدوين دفترشعرديگري به زبان فارسي است .

کد مطلب 299915

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