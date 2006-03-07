صندوق دموكراسي سازمان ملل از برخي كشورها كمك مالي دريافت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سازمان ملل اعلام كرد: براي راه اندازي صندوق دموكراسي بيش از 41 ميليون دلار كمك هاي مالي از كشورهاي عضو دريافت كرده است و اين گام مهمي براي ارتقاء دموكراسي است.

كوفي عنان سال گذشته طرح تاسيس صندوق دموكراسي سازمان ملل را پيشنهاد داد و قرار است به كشورها كمك كند تا انتخابات لازم را برگزار نمايند.

استفان دوجاريك سخنگوي سازمان ملل 17 عضو مشورتي صندوق دموكراسي دوشنبه شب با يكديگر ديدار كردند تا اداره اين صندوق و برنامه ريزي هاي انجام شده را مورد بازبيني قرار دهد.

به گفته سخنگوي سازمان ملل، در اين جلسه اعلام شد تاكنون 41 ميليون دلار كمك از 17 كشور جمع آوري شده است.

دوجاريك خاطرنشان كرد: قرار است اين مبلغ براي تقويت جوامع مدني و ارتقاء مشاركت فعال مردم در امور سياسي كشورهايشان هزينه گردد.

وي گفت: عنان بر اين عقيده است كه مكانيسم ايجاد دموكراسي در كشورهاي مختلف تسهيل شود و از كشورهاي استراليا، فرانسه، آلمان، هند، قطر و آمريكا كه تاكنون در مقدمات ايجاد صندوق دموكراسي مشاركت فعال داشته اند،تشكر كرد.

سخنگوي سازمان ملل توضيح داد: برخي از كشورها براي ترويج دموكراسي نياز به كمك هايي از سوي سازمان ملل دارند و صندوق دموكراسي به آنها كمك هاي لازم را ارائه خواهد كرد.