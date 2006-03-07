پايان سفر شيراك بدون امضاي هرگونه قرارداد همكاري

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه در گزارشي درباره سفر شيراك به عربستان نوشت كه وي سفر رسمي خود را به عربستان بدون هرگونه عقد قرارداد يا حتي وعده و وعيدي به پايان رساند.



در حالي كه جهان اسلام با موجي از خشم و انزجار از كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسلام(ص) در رسانه هاي غرب روبرو است، شيراك حضورش در عربستان را غنيمت شمرد تا بر آنچه تسامح وقبول يكديگر توصيف كرد،تاكيد كند.



شيراك در كنفرانس مطبوعاتي كه روز گذشته برگزار كرد، گفت : ما آنچه را كه برخي برخورد تمدنها توصيف مي كنند، محكوم كرديم .



وي در جريان ديدارها و سخنراني هايي كه در طول سفر سه روزه به عربستان انجام داد،خواستار احترام به فرهنگ و اعتقادات افراد شد.

در زمينه قراردادهاي صنعتي، دفتر رياست جمهوري فرانسه پيش از آغاز سفر شيراك اعلام كرده بود كه پيش بيني نمي كند كه قرارداد يا توافقنامه همكاري در جريان حضور شيراك در عربستان به امضا برسد.



شيراك درباره برخي طرحهاي همكاري قابل اجرا با عربستان به ويژه در زمينه دفاعي از جمله مجهز كردن عربستان به سيستم دفاعي ميكسا براي حمايت از مرزها و امكان فروش جنگنده هاي رافائل كه شركت داسو مي سازد، به بحث و گفتگو پرداخت.



طرح ميكسا كه شركت تاليس آن را آماده مي كند، واز سال 1994 تحت بررسي قرار دارد، شامل تجهيز عربستان به 225 سيستم رادارو ارتباطاتي وتعداد هواپيماهاي شناسايي و بالگرد است كه هزينه آن هفت ميليارد يورو در طي 12 سال برآورد مي شود.

شركت نفتي توتال فرانسه نيز،امكان ساخت و راه اندازي پالايشگاهي در منطقه شرقي عربستان با ظرفيت تصفيه روزانه 400 هزار بشكه نفت را تحت بررسي دارد.



رئيس گروه تيري ديماري در رياض گفت كه ما براي عقد قرار داد به زماني حدود چند هفته و يا چند ماه نياز داريم، اگر به پيشرفت در مذاكرات ادامه دهيم، كما اينكه اين پيشرفت تاكنون وجود داشته است.



درباره همكاري نظامي و امنيتي ميان فرانسه وعربستان، شيراك گفت : عربستان با جديت راههاي ممكن پيشنهادي به آن را دنبال مي كند، اين مسئله در فضاهاي منحصر به فرد جريان دارد.



در زمينه سياسي، در چارچوب پرونده فلسطيني، شيراك مخالفت خود را با هرگونه تحريم بر دولت فلسطيني به رياست حماس اعلام كرد و تصريح كرد كه رسيدن حماس به قدرت بيانگر اراده ملت فلسطين است و نبايد به اين اراده اعتراض كرد، بلكه بايد به آن احترام گذاشت.



شيراك با بيان اينكه حماس همچنان در ليست گروههاي تروريستي اروپا قرار دارد، ابراز عقيده كرد كه اين جنبش در نهايت از عمليات ضد اسرائيلي دست برخواهد داشت و اين رژيم را به رسميت خواهد شناخت.



رئيس جمهوري فرانسه نيز مانند ديگر حاميان رژيم صهيونيستي، به رسميت شناختن اين رژيم را از مهمترين شرطهاي همكاري با حماس اعلام كرد.

اما درباره موضوع هسته اي ايران، رئيس جمهوري فرانسه از تاكيد ايران برادامه برنامه صلح آميز هسته اي با وجود فشارهاي فزاينده غرب در عين حال بر ادامه تلاشها براي حل ديپلماتيك اين موضوع تاكيد كرد.



شيراك در رياض گفته است: ما تلاشهاي توافقي را براي متقاعد كردن ايراني ها به اينكه مي توانند به تعهداتشان احترام بگذارند و در عين حال حق مشروع و طبيعي خود را براي به كارگيري فناوري هسته اي غير نظامي حفظ كنند، دنبال مي كنيم.



شيراك درباره تحولات لبنان و سوريه به همسويي ديدگاههاي فرانسه و عربستان درباره لبنان اشاره كرد و خواستار همكاري سوريه با تيم بين المللي بررسي ترور رفيق حريري نخست وزيراسبق لبنان شد.

رئيس جمهوري فرانسه روز گذشته به سفر سه روزه خود به عربستان پايان داد.