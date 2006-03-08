انتخاب تيم ملي كار سختي است

حسن ذوالقدر سرمربي تيم ملي تكواندو با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت: به احتمال فراوان اسامي تركيب اصلي تيم ملي را قبل از آغاز اردو اعلام مي كنيم و سپس جهت شروع تمرينات و كارهاي فني اقدام خواهيم كرد چرا كه زمان اندكي داريم و بايد با آمادگي كامل به تايلند برويم.

وي در مورد تركيب نفرات گفت: بايد از جمع هشت وزن اصلي ، در شش وزن تيم خود را ارنج كنيم. قطعا اين كار سختي است چراكه تيم ما هشت تكواندو كاربرتر و عنواندار دارد كه انتخاب شش نفر از بين آنها كار آساني نيست.

ذوالقدر درمورد حضور هادي ساعي در تركيب اين تيم گفت: هادي مدال طلاي قهرماني آسيا را درجمع مدال هاي خود ندارد ولي اين باعث نمي شود تا او را انتخاب كنيم . البته او آمادگي دارد ولي بايد تمام جوانب را بررسي كرده و با خود وي نيز صحبت كنيم. اين مساله را بايد فراتر از اين مسائل بررسي كرد.

سرمربي تيم ملي تكواندو در پايان در مورد مربيان تيم گفت: انتخاب مربيان تيم هم كارسختي است ولي اسامي آنها راهم تا قبل از تشيكل اردو اعلام خواهيم كرد.

رقابت هاي تكواندو قهرماني آسيا سوم تا ششم ارديبهشت ماه سال 85 در بانكونك تايلند برگزارخواهد شد.