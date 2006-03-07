۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۵

نوتام پروازهاي فرودگاه خليج فارس صادر شد

فرودگاه خليج فارس واقع در عسلويه آماده بهره برداري شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرودگاه خليج فارس متعلق به سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس است كه فردا چهارشنبه ، با ورود اولين پرواز شركت هواپيمايي ماهان راه اندازي مي شود.

رضا جعفر زاده مشاور رسانه اي و مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي در اين خصوص به خبرنگار"مهر" گفت: شركت هواپيمايي ماهان در ابتدا برنامه پروازي خود را براي فرودگاه خليج فارس روازنه يك پرواز رفت و برگشت تعيين كرده و در صورت استقبال مسافران، تعداد پرواز در اين مسير افزايش مي يابد.

وي افزود: اين فرودگاه با دارا بودن باندي به طول 4 هزار متر امكان پذيرش هواپيماهاي پهن پيكر را داراست.

 

 

