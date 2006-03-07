نوتام پروازهاي فرودگاه خليج فارس صادر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرودگاه خليج فارس متعلق به سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس است كه فردا چهارشنبه ، با ورود اولين پرواز شركت هواپيمايي ماهان راه اندازي مي شود.

رضا جعفر زاده مشاور رسانه اي و مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي در اين خصوص به خبرنگار"مهر" گفت: شركت هواپيمايي ماهان در ابتدا برنامه پروازي خود را براي فرودگاه خليج فارس روازنه يك پرواز رفت و برگشت تعيين كرده و در صورت استقبال مسافران، تعداد پرواز در اين مسير افزايش مي يابد.

وي افزود: اين فرودگاه با دارا بودن باندي به طول 4 هزار متر امكان پذيرش هواپيماهاي پهن پيكر را داراست.