مستحق قهرماني بوديم / ديگر در پرسپوليس نمي مانيم

مجيد مشتاق سرمربي تيم شناي پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: شناگران ما از بهترين شناگران ايران بودند كه توانستند توانايي هاي خود را به رخ همه بكشند و با دوركردن حواشي از تيم توانستم قهرماني را از آن خود كنيم .

وي خاطرنشان ساخت : امسال ليگ ازكيفيت بالاي برخوردار بود و با توجه به اين كه امسال ليگ به سيستم الكترونيك مجهز بود ، داوري ها درسطح بالايي انجام شد و هيچ مشكلي درحين مسابقات پيش نيامد.

مشتاق با بيان اينكه اگرچه اين تيم قهرمان مسابقات شد ولي مشكلات مالي زيادي داشت گفت: ما با مشكلات مالي زيادي به دورنهايي رقابتها درتهران گام گذاشتيم و اين درحالي بود كه از آغاز قرارداد ما با پرسپوليس حتي ريالي به ما پرداخت نشده است

وي با ابراز گله مندي ازمديرعامل باشگاه پرسپوليس افزود : ما به عنوان نماينده باشگاه پرسپوليس دررقابتهاي ليگ شنا شركت كرديم ولي متاسفانه در روزي كه توانستيم قهرمان اين رقابتها شويم حتي يك نماينده ازاين باشگاه براي شركت در جشن ما حضورپيدا نكردند و موجبات دلخوري ما را فراهم كردند.

مشتاق درپايان اذعان داشت : با توجه به اتفاقات پيش آمده و كم لطفي مسئولين پرسپوليس سال آينده درخدمت اين تيم نخواهيم بود وحتي ديگربراي مشخص شدن زمان تسويه حساب تيم نيز با ايشان تماس نخواهم گرفت چرا كه احساس مي كنم شخصيت من و شنا گرانم زيرسوال رفته است.

تيم شناي پرسپوليس امسال قهرمان ليگ برترشناي باشگاههاي كشورشد .