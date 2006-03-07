همايش " ظهور و رشد فرهنگ اسلامي" در پاكستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين همايش دو روزه كه با حضور پژوهشگران كشورهاي آمريكا، كانادا، آلمان، انگليس ، تركيه، هندوستان، مالزي، تايلند، مصر و ايران برگزار شد شركت كنندگان در مورد وضعيت فعلي جوامع اسلامي و چالشهاي پيش رو سخنراني كردند.

مظفر اقبال از كانادا، وحدت را عامل پيشرفت مسلمانان اعلام كرد و افزود: اگر تمام مسلمانان با يكديگر متحد شوند، پيشرفت خواهند كرد و ما بايد بدانيم كه رشد اسلام در وحدت است، مسلمانان مي بايست قرآن را چراغ راه رشد خود قرارداده و روابط علمي و فرهنگي را گسترش دهند.

ژنرال ارشد محمود رئيس دانشگاه پنجاب نيز در سخناني گفت: در جهان اسلام شخصيتهاي برجسته اي مانند بوعلي سينا، فخرالدين رازي، غزالي و ابن عربي وجود دارند كه هميشه به صورت الگو پيش راه ما هستند، ولي متأسفانه ما از آنها كمتر استفاده كرده ايم .جهان در قرن هيجدهم با استفاده از افكار انديشمندان مسلمان شروع به رشد و پيشرفت فناوري كرد.

وي افزود: اسلامي فتنه گري و بنياد گرايي را محكوم مي كند و متقابلا پيشرفت و رشد علم را مورد تأكيد و تشويق قرار مي دهد .هدف اصلي دانشگاه گسترش علم و دانش است و اگر اين افكار اسلامي باشد در جامعه گسترش و آشكار خواهد شد.