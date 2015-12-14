بارش برف و باران در ايلام/راه های استان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و باران در نقاط مختلف اين استان و تاکيد بر خودداری هم استانی ها از سفرهای غير ضروری، گفت: تمامی محورهای مواصلاتی استان ايلام با وجود بارش‌های اخير باز است.

سید کمال الدین میرجعفریان عنوان کرد: با وجود بارش‌هايی که از روز گذشته در استان ايلام شروع به باريدن کرده است، تمامی محورهای ارتباطی و مواصلاتی استان ايلام باز است و تردد در آن با احتياط جريان دارد.

در حال حاضر تعداد ۳۰ اکيپ پليس راه در قالب گشت های محسوس و نامحسوس با استقرار در نقاط کوهستانی و برف گير استان بر تردد خودروها نظارت دارند.

در ۲۴ ساعت گذشته هيچ حادثه رانندگی منجر به فوت در جاده های برون شهری استان رخ نداده است.