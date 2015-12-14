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۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

بارش برف و باران در ايلام/راه های استان باز است

بارش برف و باران در ايلام/راه های استان باز است

ایلام-با وجود بارش برف و باران در استان ایلام، محورهای ارتباطی استان باز است.

به گزارش خبرنگار مهر،  مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و باران در نقاط مختلف اين استان و تاکيد بر خودداری هم استانی ها از سفرهای غير ضروری، گفت: تمامی محورهای مواصلاتی استان ايلام با وجود بارش‌های اخير باز است.

سید کمال الدین میرجعفریان عنوان کرد: با وجود بارش‌هايی که از روز گذشته در استان ايلام شروع به باريدن کرده است، تمامی محورهای ارتباطی و مواصلاتی استان ايلام باز است و تردد در آن با احتياط جريان دارد.

 در حال حاضر تعداد ۳۰ اکيپ پليس راه در قالب گشت های محسوس و نامحسوس با استقرار در نقاط کوهستانی و برف گير استان بر تردد خودروها نظارت دارند.

 در ۲۴ ساعت گذشته هيچ حادثه رانندگی منجر به فوت در جاده های برون شهری استان رخ نداده است.

کد مطلب 2999635

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