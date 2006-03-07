علي رضا بهنام " هايكوهاي نسل بيت " را عرضه مي كند

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، " هايكوهاي نسل بيت " گرد آوري و پژوهش درباره هايكونويسي در آمريكاي دهه 50 و 60 است كه درواقع مقاله پژوهشي دررابطه با رواج هايكونويسي در آمريكا به زبان انگليسي است .

دراين مجموعه نمونه هايي ازهايكوهاي شاعراني همچون " الن جميز برگ " ، " جك كرواك " و " گري اسنايدر" آورده شده كه توسط نشرمينا منتشرخواهد شد .

همچنين مجموعه اشعار بهنام با عنوان " وقتي شبيه عجيب " نيزتوسط نشرثالث دردست چاپ قراردارد . " ماه شايعه مي سازد " اثرديگربهنام ، دربردارنده مجموعه اشعاركوتاه اين شاعراست كه توسط نشرمينا منتشر مي شود ، اين مجموعه به صورت دو زبانه و همراه با طرح هاي شروين پاشايي به چاپ خواهد رسيد .

بهنام اشعاري از شاعران دنيا را با عنوان " بام شكسته دنيا " ترجمه و در دست چاپ دارد دراين مجموعه ازشاعراني همچون " ساموئل بكت " تا " هارلد پينتر " اشعاري آورده شده و توسط نشرمينا به چاپ خواهد رسيد .

همچنين اين شاعر و مترجم نمايشنامه اي ازآلفريد يلينگ را آماده چاپ دارد ، اين اثردر سال گذشته برنده جايزه نوبل شده و با عنوان " بامبي لند " به چاپ خواهد رسيد ، " بامبي لند " اعتراض خانم يليينگ به اشغال عراق توسط امريكا است .

آخرين كتاب منتشرشده از بهنام ترجمه اثري از" ريچارد براتيگان " با عنوان " كلاه كاسكا " است ، اين مجموعه اشعار براتيگان مي باشد كه توسط نشرمشكي منتشرشده است .