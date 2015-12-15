متین صالحین شور و نشاط ورزشی را در ورامین افزایش داده است

احسن الله شیرکوند بازیکن مطرح و صاحب نام تیم متین صالحین ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان دور رفت مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور اظهار داشت: تیم متین صالحین ورامین توانست در دیدار پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال، مقابل تیم سخت کوش آلمینیوم به برتری برسد.

وی افزود: خوشبختانه تیم متین صالحین با پیروزی به تعطیلات کوتاه مدت نیم فصل رفت و امیدوارم روند پیروزی های نماینده والیبال ورامین در نیم فصل دوم ادامه یابد.

شیرکوند ادامه داد: خوشبختانه حضور تیم متین صالحین ورامین در بالاترین عرصه والیبال کشور، شور و نشاط ورزشی را برای مردم و علاقه مندان به ورزش در این شهرستان به ارمغان اورده است.

بازیکن سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: شور و اشتیاق جوانان و علاقه مندان به ورزش را می توان در مسابقاتی که متین صالحین میزبان است، مشاهده کرد.

وی افزود: تیم متین صالحین ورامین به عنوان یک ظرفیت مهم ورزشی شهرستان، نیازمند حمایت و توجه جدی است.