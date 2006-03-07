دستگاه هاي كور كننده تلفن همراه سلامت نمايندگان را تهديد مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مختار وزيري در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين نامه اي گفت: من به هيئت رئيسه حق مي دهم كه براي حفظ نظم مجلس راهي را انتخاب كند كه از موبايل ها استفاده نشود اما اين كاري كه الان انجام مي گيرد سلامتي نمايندگان را به خطر مي اندازند و امواج آن بسيار خطرناك است.

وي افزود : چه كسي پاسخگوي حقوق و سلامتي نمايندگان است.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: در دوره قبل هم اين تذكر را دادم اما در شرايطي كه كارشناسان دعوت شده هم خطرناك بودن اين امواج را تاييد كرده اند اما هنوز دستگاههاي كور كننده آنتن تلفن همراه را بر نداشته اند.



وزيري خاطرنشان كرد: نمايندگان 10 -12 ساعت در صحن هستند و مورد هجوم امواجه قرار مي گيرند خواهش مي كنم راه كم هزينه تري را براي جلوگيري از صحبت نمايندگان با تلفن پيش بگيريد.