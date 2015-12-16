به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تنش ها میان ترکیه و روسیه موجب شده تا اتحادیه اروپا نیز به نوعی درگیر این وضعیت شود. علاوه بر آن معامله و توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در خصوص بحران پناهجویان نیز موجب شده تا این اتحادیه مورد انتقاداتی قرار بگیرد.

در همین رابطه برای تحلیل بهتر این شرایط با «مینا آندریوا» سخنگوی رئیس کمیسیون اروپا به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

*همانطور که مطلع هستید اروپا در سال ۲۰۱۵ با سیل بی سابقه پناهجویانی مواجه شد که اغلب آنها از مسیر ترکیه راهی این قاره شده بودند، از همین رو برخی کارشناسان معتقدند که ترکیه برای کسب امتیازهای ویژه از اروپا توجه چندانی به عبور پناهجویان از مسیر این کشور و سرازیرشدن آنها به اروپا نشان نمی دهد. آیا شما این موضوع را تائید می کنید؟

ترکیه و اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران پناهجویان شریکانی استراتژیک هستند. در نشستی که در تاریخ ۲۹ نوامبر با حضور نمایندگان اروپا و ترکیه برگزار شد دو طرف به توافقی در مورد چگونگی حرکت رو به جلو در تمامی موضوعات کلیدی رسیدند. علاوه بر آن هر دو طرف موافقت کردند که «برنامه اقدام مشترک اتحادیه اروپا-ترکیه» را فعال کنند. این برنامه چالش موجود را در سه وضعیت مورد پوشش قرار می دهد: ۱- از طریق یافتن ریشه های موجود در مهاجرت گسترده سوری ها، ۲- از طریق حمایت موقت از مردم سوریه و جامعه آنها و ۳- از طریق تقویت همکاری ها برای جلوگیری از مهاجرت های بی دلیل به اروپا.

ترکیه متعهد شده که به سرعت اجزای توافق شده در برنامه اقدام مشترک را اجرایی کند، لازم به ذکر است که اجرای فوری این توافقات برای جلوگیری از مهاجرت های بی دلیل به اروپا ضروری است. علاوه بر آن ترکیه باید وضعیت اقتصادی-اجتماعی موجود برای آوارگان سوری مستقر در این کشور را بر اساس برنامه حمایت موقت افزایش دهد. کمیسیون اروپا نیز هم اکنون در حال انجام اقدامات لازم به اطمینان حاصل کردن از اجرای مناسب، موثر و فوری این توافقات است.

*در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه قرار بود که اتحادیه اروپا گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر ترکیه منتشر کند اما به یکباره انتشار این گزارش به بعد از انتخابات ترکیه موکول شد و همین امر موجب شد تا برخی لب به انتقاد گشوده و بگویند اتحادیه اروپا با ترکیه وارد معامله شده و به همین دلیل بروکسل چشمان خود را بر روی وضعیت حقوق بشر در ترکیه بسته است. شما این موضوع را چطور توضیح می دهید؟

کمیسیون اروپا همواره بصورت سالانه و در فصل پائیز گزارشی را در مورد وضعیت کشورهایی که قصد پیوستن به اتحادیه اروپا دارند منتشر می کند. گزارش امسال در تاریخ ۱۰ نوامبر منتشر شد و تاریخ انتشار نیز برای آنکه نظارت بهتری بر روی مسائل مهم موجود در آن صورت بگیرد ۱۰ نوامبر تعیین شد. موارد مطرح شده در این گزارش صادقانه بوده و این یک گزارش موضوعی در مورد پیشرفت های انجام شده در ترکیه بوده است. اگر شما گزارش امسال درباره ترکیه را مطالعه کنید خواهید دید که همانند همیشه کمیسون اروپا در کار خود صادق بوده و در عین صادق بودن بسیار سختگیرانه و منتقدانه برخورد کرده و این موراد را می توان در مواردی همچون امور قضایی و آزادی های رسانه ای ترکیه مشاهده کرد.

*پس از اقدام ترکیه در هدف قرار دادن جنگنده روسی شاهد افزایش تنش ها میان روسیه و ترکیه هستیم. موضع اتحادیه اروپا در این خصوص چیست؟

«فدریکا موگرینی» عالیترین مقام اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی که نایب رئیس کمیسیون اروپا نیز محسوب می شود تماس های زیادی برای کاهش تنش های موجود و بهبود وضعیت میان ترکیه و روسیه برقرار کرده است. وی با دبیرکل آتلانتیک شمالی (ناتو) و همچنین وزیر خارجه ترکیه و برخی از وزرای کابینه روسیه مذاکراتی را در راستای کاهش تنش های میان آنکارا-مسکو داشته و تلاش کرده تا از اوج گیری تنش ها جلوگیری کند. موگرینی همچنین بر لزوم پیشبرد مسائل توافق شده در کنفرانس وین (کنفرانس وین در سوریه) و رسیدن به نتایج آن تاکید کرده است.

موگرینی به عنوان عالیترین مقام اتحادیه اروپا در امور خارجی و همچنین نایب رئیس کمیسیون اروپا بر این امر تاکید دارد که «این اشتباهی بسیار وحشتناک خواهد بود که سطح توافقات دیپلماتیک و همکاری های سیاسی را کاهش داده و یا بصورت کلی لغو کنیم زیرا در این صورت مدیریت بحران بسیار مشکل خواهد بود». راه واقعی برای شکست داعش راهی طولانی است که از طریق حمایت از انتقال سیاسی در دمشق، برقراری آتش بس در سوریه، و اتحاد نیروهای داخل و خارج سوریه برای مبارزه با داعش و جبهه النصره حاصل می شود. معتقدم که ما باید از چنین فضای سیاسی حمایت و در نهایت آن را ایجاد کنیم.

*در ماه گذشته شاهد وقوع حملات تروریستی پاریس بودیم و متعاقب آن تدابیر امنیتی در اغلب کشورهای غربی افزایش یافت. به نظر شما چرا غرب با چنین تهدیدهایی مواجه می شود و آیا اقداماتی برای کاهش این تهدیدها انجام شده است؟

کشورهای عضو اتحادیه اروپا با افزایش تعداد شهروندان اروپایی که برای پیوستن به تروریست ها اقدام به سفر به مناطق دیگر می کنند مواجه هستند. هر چند واژه تروریست های خارجی واژه جدیدی نیست اما افزایش افرادی که برای پیوستن به تروریست ها و یا فرا گرفتن اقدامات تروریستی به مناطق بحران خیز بویژه عراق و سوریه سفر می کنند موجب شده تا این واژه بیش از گذشته به چشم بخورد. تهدیدهای ایجاد شده در غرب به دلیل بازگشت این افراد به کشورهایشان است. وجود پنج هزار شهروند اروپایی که برای پیوستن به گروه های تروریستی همچون داعش به خاورمیانه سفر کرده اند واقعا موجب نگرانی است.

در همین رابطه کمیسیون اروپا در آوریل ۲۰۱۵ برنامه ای را تدوین کرد که این برنامه شامل اقدامات مناسب برای تامین امنیت اروپا در فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ است. بعد از تدوین این برنامه پیشرفت هایی در برخی حوزه ها حاصل شده است. علاوه بر آن در ژوئن ۲۰۱۵ نیز کمیسیون اروپا به همراه کشورهای عضو، بخش اقدامات خارجی کمیسون اروپا، از جمله «یوروپول» و «فورنتکس» مجموعه ای از قوانین را در مورد تروریست های خارجی وضع کردند که از سوی مرزبانان مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر آن کمیسیون اروپا هم اکنون در حال کار بر روی بسته ای در خصوص مرزها و سواحل اروپاست که قرار است در ماه جاری معرفی شود. در پیش نویس این بسته کمیسیون اقداماتی را در مورد مرزهای «شنگن» برای بررسی ها و بازرسی های خودکار در مرزها برای تمامی مسافرین در نظر گرفته است.

به دلیل حملات غمباری که در تاریخ ۱۳ نوامبر در پاریس رخ داد کار بر روی پیشنهادهای موجود در خصوص تروریسم افزایش یافته است و به موجب آن تهیه و در اختیار داشتن سلاح گرم و همچنین قاچاق سلاح و مواد منفجره در اروپا بسیار مشکل خواهد شد.