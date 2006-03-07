" قلب " بيان داستاني مسايل اجتماعي و فرهنگي است

مسعود تكاور، كارگردان اين فيلم در خصوص شكل گيري ساخت اين فيلم سينمايي در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: پس از اينكه مجموعه تلويزيوني " قلب " پخش شد، از سوي مديران شبكه پنج در خصوص ساخت فيلم سينمايي از اين سريال احساس شد كه به همين يك نسخه سينمايي از اين اثر به شبكه تحويل داده شد. در هنگام تدوين فيلم سينمايي سعي كردم انسجام بيشتري در داستان به وجود بياورم و با ايجاد ريتم سريعتر فيلم از تعليق و تحرك بيشتري برخوردار شود. من در هنگام آماده سازي اين فيلم به اين مساله توجه داشتم كه پخش فيلم و سريال هاي مختلف خارجي روي ذايقه مخاطب تاثير گذاشته و در سليقه بينندگان چندگانگي به وجود آورده است و انتظارات مخاطب از فيلم هاي سينمايي - تلويزيوني خودمان بيشتر مي كند به همين دليل تلاش كردم مضامين اصلي اين فيلم دفاع مقدس، فرار مغزها و انرژي هسته اي در قالب داستاني جذاب ارايه شود تا بتواند بيننده را به خود جلب كند.



وي در ادامه راجع به شرايطي كه براي تبديل يك سريال به فيلم سينمايي در نظر گرفته است، خاطر نشان كرد: زماني كه پيشنهاد تبديل يك سريال 9 قسمتي به فيلم سينمايي به من شد، نگراني من از اين بود كه افزايش ريتم به ماجراها، داستان و شخصيت هاي داستاني كه حذف مي شوند تا حدودي لطمه بزند. در عين حال به اين مساله هم توجه داشتم كه آنچه در ساخت يك فيلم از اهميت برخوردار است اينكه روي بيننده تاثير مثبت بگذارد. البته به اين مساله هم بايد توجه داشت كه جذب بيننده به خودي خود يك خصوصيت مثبت براي اثر به شمار نمي روند. زيرا تعداد زيادي از آثار تلويزيوني هستند كه بينندگان زيادي را به خود جذب مي كنند اما از نظر مسايل هنري و مفهومي ارزش چنداني ندارند. بنابراين من به اين مساله توجه داشتم كه هم بيننده ام را از دست ندهم و هم فيلم ارزش هاي بصري و مفهومي خوبي داشته باشد. چون نداشتن مخاطب به خاطر توجه به مفهوم را توجيه خوبي نمي دانم.





اين كارگردان ادامه داد: در سريال ما فرصت كافي در اختيار بيننده قرار مي داديم تا بتواند درباره بخش ها و مسايل مختلف موجود در داستان فكر كند و براي نمونه به خاطر فهم كامل بيننده سكانس مربوط به روح 5 دقيقه طول كشيد. در حالي كه در فيلم اين زمان به يك دقيقه تبديل شده است و همه چيز فشرده و مختصر بيان مي شود يا براي معرفي شخصيت كيوان در سريال ما حدود 60 دقيقه زمان در اختيار داشتيم. در حالي كه در فيلم اين زمان به 3 دقيقه تبديل مي شود. اصولا" تهيه يك فيلم سينمايي از سريالي كه پيش از اين پخش شده، براي كارگردان بسيار دشوار است. چون بايد به مساله علاقه ميان بيننده با داستان توجه شود.



تكاور درباره دليل انتخاب بازيگران اين سريال و توجه به ميزان هماهنگي آنها با نقش ها توضيح داد: ما در دهه هاي مختلف زندگي مان تغيير و تحول كلي وجود دارد. اين تغيير هم در درون ما اتفاق مي افتد و هم در بيرون از ما به وجود مي آيد. بازيگراني همانند حسين محجوب نيز در دوره جديد بازيگري خود با سطح متفاوتي از نقش پردازي بهره مي برد كه با نقش هاي قبلي او متفاوت است. در طول ساخت سريال " قلب " خوشبختانه رابطه بسيار خوبي ميان عوامل اجرايي از جمله بازيگران سريال به وجود آمد كه همين مساله موجب همدلي و همراهي هر چه بيشتر شخصيت هاي داستاني با يكديگر شد. از طرف ديگر، ما در اين سريال اصرار زيادي داشتيم تا ماهيت شخصيت اين داستان كه افراد متدين و جبهه رفته بودند، به شكلي اغراق آميز ارايه نشود و همه چيز در بطن ماجراها قرار داشته باشد و بيننده آرام آرام با آنها آشنا شود كه اين مساله به خوبي در سريال انعكاس يافته است.



وي در مورد ايراد شخصيت پردازي داستان اين سريال اظهار داشت: در اين سريال ما در تبلور و نمايش شخصيت كيوان دچار مشكل بوديم. چون اين شخصيت فردي باهوش و جزو نخبگان جامعه بود و با آنكه ما رفتار و كردار و عملكرد اين گونه افراد را شاهد بوده ايم، اما به هر حال رفتار و گفتار شخصيت داستان بايد با چنين فردي هماهنگي و انطباق پيدا مي كرد و ما الگوي مشخصي از اين نوع رفتار نداشتيم. همين مساله روي بازي كيوان محمود نژاد هم تاثير گذاشته بود و نقش پردازي او را مشكل مواجه مي كرد. چون حتي در برخي موارد وي در مورد نوع رفتار و عملكرد كيوان از من مي پرسيد و من پاسخ دقيق و كاملي در اين خصوص نداشتم. همين مساله روي كار او تاثير منفي داشت.



اين كارگردان ادامه داد: ما در اين فيلم از فضاهاي جلوه ويژه استفاده كرديم كه در نوع خود قابل توجه بود و قصد دارم از همين فضاسازي در كارهاي بعدي خود استفاده كنم. به همين دليل در تلاش هستم تا به عنوان كار بعدي در ژانر پليسي اثري را بسازم كه بتوانم از اين فضاسازي استفاده خوبي داشته باشم.

فيلم سينمايي " قلب " كه متن آن را مسعود صباح نوشته است، داستان جواني را روايت مي كند كه به هرطريق قصد خروج از كشور را دارد. اما در راه اين اقدام جوان به طور مرتب موانع مختلفي ايجاد مي شود. اين مساله باعث مي شود تا جوان در راهي بيفتد كه او را با جواناني فداكار آشنا مي كند و در وجود او باعث ايجاد تحول مي شود.



در اين فيلم حسين محجوب، آناهيتا همتي، كيوان محمود نژاد، محمود مقامي، خسرو فرحزادي، امير حسين صديق شريف، حسين پورشيرازي، مريم سلطاني و فلور نظري به ايفاي نقش مي پردازند. همچنين محمد فهيمي و مسعود تكاور تدوينگر، آرمان موسي پور آهنگساز، هاشم عطار تصويربردار، احمد اردلان صدابردار، امير شريفي جلوه هاي ويژه، محسن بابايي چهره پرداز و داريوش مرتضوي ناظر كيفي به همكاري در ساخت اين فيلم مي پردازند.



فيلم سينمايي " قلب " كه در شهرهاي تهران، برخي از مناطق شمال كشور و شهرك دفاع مقدس فيلمبرداري شده، به سفارش سيما فيلم و همكاري معاونت فرهنگي سازمان عقيدتي سياسي ارتش توليد شده است.



فيلم سينمايي " قلب " يكشنبه 21 اسفند ساعت 30/21 از شبكه پنج سيما پخش مي شود.