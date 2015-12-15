به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هنر شرق پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه هنر دومین نشست پژوهشی «از شرق تا شرق» را با موضوع «انسان در هنر و اندیشه چین» برگزار می‌کند. در این نشست تنی چند از صاحب‌نظران و کارشناسان هنر شرق دور، دکتر امیر مازیار، دکتر عفت‌السادات افضل‌طوسی، دکتر امیرعباس راد، علی‌محمد سابقی، دکتر فردیس فیض‌بخش و دکتر نسرین دستان دربارة انسان در هنر و اندیشه چین سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است این نشست در روز یکشنبه ۲۹ آذرماه سال جاری از ساعت ۱۳ در تالار فارابی دانشگاه هنر واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، روبروی خیابان بزرگمهر برگزار خواهد شد. حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.