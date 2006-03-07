نشست ماه آينده سازمان كنفرانس اسلامي در استانبول برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي ايران در تركيه، نشست رؤساي مجلس كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي از تاريخ 16 فروردين سال آينده آغاز شده و به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت .

رؤساي مجالس در اين كنفرانس علاوه بر مباحثه بر روي برنامه هاي سازمان در خصوص مسائل روز بين المللي نيز به تبادل نظر خواهند پرداخت.

اكمل الدين احسان اوغلو دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي هدف از تشكيل نشست طي ماه آينده را مستحكم ساختن نقش رؤساي مجالس كشورهاي عضو در حل مسائل و مشكلات عنوان نمود.

رؤساي مجلس كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي براي نخستين بار در سال 1999 تشكيل جلسه داده بودند در حاليكه در سطح وزراء تا كنون 4 جلسه ترتيب داده شده است.

