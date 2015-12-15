دومین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای زورخانه ای آفریقا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دومین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی قاره افریقابا حضور محسن مهرعلیزاده رئیسIzsf ، مقامات ورزشی دولت ایوپی، کمیته ملی المپیک، سفیر جمهوری اسلامی ایران و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور ۱۲ تیم ورزشهای زور خانه ای و کشتی پهلوانی قاره افریقا روز دوشنبه ۲۳ آذر ماه در ادیس آبابا برگزار گردید.

در این مراسم که با سخنرانی وزیر ورزش جمهوری دمکراتیک اتیوپی، مسئول ورزش اتحادیه افریقا، رییس کنفدراسیون افریقاو دکتر بحرینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادیس آبابا اغاز شد، مهرعلیزاده رییس فدراسیون بین المللی ورزشهای زور خانه ای و کشتی پهلوانی ضمن خوشامدگویی به تیم ملی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی اتیوپی که به خانواده Izsf پیوسته است تعالیم ورزشهای زورخانه ای را با اعتقادات ملت خداگرای این کشور متناسب دانست و افزود: هدف این ورزش توسعه اخلاق فتوت برای تعمیق صلح و همکاری جهانی می باشد.

وی اتیوپی را به عنوان مرکز اتحادیه افریقا و یاور ادیان توحیدی و اسلام، دارای ظرفیت بالا برای توسعه این ورزش ارزیابی نمود.

رئیس Izsf ضمن تشکراز دولت و ملت اتیوپی (حبشه) در میزبانی این دوره از مسابقات تاکید کرد اتیوپی برای مدیریت و تقویت و توسعه این ورزش در قاره افریقا مد نظر Izsf است و این به لحاظ قرابت این کشور با اسلام و ادیان توحیدی و ظرفیت بالای ورزش آن است.