به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین هماش از سلسله همایش های دین وسیاست گذاری فرهنگی با عنوان «دین و نظریه فرهنگی» با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای تخصصی حوزه و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جمعی از دستگاه های فرهنگی کشور، قرار است روز پنجشنبه مورخ ۲۶ آذر ماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار شود.

این همایش که نخستین همایش از سلسله همایش های دین و سیاست گذاری فرهنگی با عنوان «دین و نظریه فرهنگی» و با همکاری برخی از دستگاه های فرهنگی و فعال کشور و با سخنرانی آیت الله جوادی آملی برگزار خواهد شد، محورهایی از قبیل نظریه فرهنگی دینی، ‌انقلاب اسلامی و نظریه فرهنگی، نظریه های فرهنگی و موضوعات و مسائل فرهنگی، فلسفه فرهنگ، بازخوانی نظریات فرهنگی و نظریه فرهنگی در سایر حوزه ها دارد.

همایش دین و نظریه های فرهنگی پنجشنبه ۲۶ آذر ماه سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۷ بعداز ظهر در محل – سالن همایش بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار می شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با وب سایت این همایش به نشانی http://hz.farhangoelm.ir مراجعه کنند.