اسلام و غرب به يكديگر نياز دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از العرب آنلاين، فرد دالماير استاد فلسفه و علوم سياسي دانشگاه معتبر نوتردام در همايش " گفتگوي تمدنها" كه در مصر برگزار شد، گفت: از مشهورثرين فلاسفه تاريخ بشري ارسطو و فارابي هستند كه به شرق و غرب كمك كردند تا آنها بتوانند ارزشهاي ديگران را بشناسند.

دالماير اظهار داشت: امروز زماني است كه ما بايد در تمامي سطوح گفتگوهاي متنوعي به جاي گفتگوهاي فردي انجام دهيم .زيرا اين اقدام ما را با تفكرات جوامع مختلف و اعتقادات آنها آشنا مي كند و زمينه هاي ايجاد زد و خورد و درگيري را از بين مي برد.

اين استاد فلسفه تصريح كرد: گفتگوهاي سازنده سبب مي شوند كه امكان همزيستي مسالمت آميز ميان جوامع مختلف به وجود آيند و آنها با شناخت هر چه بيشتر يكديگر چون تمدنها و فرهنگها به تشريك مساعي در امور مختلف نائل شوند.

وي افزود: گفتگو عاملي است كه تعارضات را به كناري مي زند. از اين رو مسلمانان و غربيان بايد آگاه باشند كه تنها مي توانند به دور از تعصبات فكري و يا غرورهاي نابجا گفتگوهاي سازنده و مثبتي انجام دهند.

دالماير ياد آور شد: اسلام و غرب بايد هوشيارباشند كه هر دو به يك اندازه به يكديگر نياز دارند و نياز آنها امري انكار ناپذيراست.

همايش " گفتگوي تمدنها" با شعار " فراسوي شرق و غرب؛ رؤيت گفتگوي تمدنها" از روز شنبه 4 مارس ( 13 اسفند) در مصر آغاز شد و ديروز دوشنبه 6 مارس ( 15 اسفند) با حضور انديشمنداني از جهان عرب و كشورهاي اروپايي به پايان رسيد.