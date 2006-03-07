سرانه جنگل هر ايراني دو دهم هكتار است

محمد جعفري درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج افزود: همانطور كه آمار نشان مي دهد از سرانه دنيا بسيار عقب هستيم و براي رسيدن به استانداردهاي جهاني بايد تلاشهاي همه جانبه صورت گيرد.

وي با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته براي ايجاد جنگل اظهار داشت : اقداماتي كه صورت مي گيرد بسيار ارزنده است، اما از سوي ديگر تخريب منابع طبيعي اثرات اين اقدامات را خنثي مي كند.

جعفري خاطر نشان كرد: در صورت عدم نگهداري صحيح از منابع طبيعي يك و نيم ميليارد تن خاك در سال هدر خواهد رفت كه پوشش گياهي مناسب مي تواند تا سقف 60 درصد اين اثرات مخرب را كاهش دهد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران مديريت اصولي منابع طبيعي، اختصاص درصدي از درآمد كارخانجات صنعتي به ايجاد فضاي سبز،ارسال سوخت و گاز كافي به روستاها و تجديد نظر در قوانين منابع طبيعي از سوي قوه قضائيه را در حفظ منابع طبيعي بسيار مهم ارزيابي كرد.

وي يادآور شد :منابع طبيعي در صورت نگهداري اصولي مي توانند حافظ كشاورزي نيز باشند كه اين امر نبايد از نگاه مسئولان دور بماند.