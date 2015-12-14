قاتل ۱۸ ساله خود را تسلیم پلیس کرد/قتل با یک ضربه چاقو

به گزارش خبرنگار مهر ۲۲ آذر از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره جنایت به کلانتری ۱۶۰ خزانه اعلام شد.

با حضور مأموران در محل و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد که جوانی ۲۵ ساله به‌نام سعید که در یک سوپرمارکت کار می‌کرد در محل کار خود و با یک ضربه چاقو به قتل رسیده است.

من قاتل هستم

همزمان با حضور مأموران کلانتری، جوانی ۱۸ ساله به نام امیر در حالی که چاقویی خون آلود در دست داشت خود را به مأموران تسلیم و عنوان کردد که قتل را وی انجام داده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات اولیه

در تحقیقات میدانی بعمل آمده از محل جنایت مشخص شد که قاتل و مقتول هر دو از اهالی منطقه خزانه – خیابان شهید همدانی هستند که از مدت ها پیش با یکدیگر دوست بودند.

بنا بر اظهارات شاهدان صحنه جنایت، قاتل در حالی که یک قبضه چاقو در دست داشت به محل کار مقتول (سوپر مارکت) مراجعه کرده و پس از ارتکاب جنایت به اهالی محل اعلام نمود که او سعید را به قتل رسانده و پس از آن نیز محل جنایت را ترک نکرده است؛ در ادامه اهالی محل نیز با ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را به پلیس اطلاع می دهند.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: متهم در تحقیقات اولیه در خصوص انگیزه اصلی جنایت همچنان سکوت کرده و تحقیقات جهت شناسایی انگیزه جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است؛ همچنین متهم نیز با قرار بازداشت موقت و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار این اداره- اداره دهم- قرار گرفته است.