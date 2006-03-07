ضوابط اهداي جنين و تخمك بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين كنگره كه توسط انجمن علمي تخصصي باروري و ناباروري با همكاري سازمان نظام پزشكي برگزار مي شود به آخرين دست آوردهاي درمان ناباروري، پيشرفت هاي مطالعاتي سلولهاي بنيادي و پايه در ايران و نقش توانايي جنسي در باروري پرداخته مي شود.
بر اساس اين گزارش، همچنين در حاشيه اين كنگره بيمه بيماران نابارورنيز مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
بر پايه اين گزارش، دوازدهمين كنگره باروري و ناباروري ايران با حضور بيش از 700 نفر از متخصصان رشته هاي زنان و زايمان، جراحي كليه و مجاري ادراري ، ژنتيك، علوم آزمايشگاهي، جنين شناسي، پزشكان عمومي و ماماها طي 2 روز از 18 اسفندماه سال جاري در سالن همايش هاي رازي برگزار مي شود.
نظر شما