  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۲

در دوازدهمين كنگره باروري و ناباروري ايران:

ضوابط اهداي جنين و تخمك بررسي مي شود

ضوابط اهداي جنين و تخمك بررسي مي شود

امكان باروري در بيماران مبتلا به سرطان و تشخيص بيماريها قبل از تولد وضوابط اهداي جنين و تخمك در دوازدهمين كنگره باروري و ناباروري ايران بررسي مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين كنگره كه توسط انجمن علمي تخصصي باروري و ناباروري با همكاري سازمان نظام پزشكي برگزار مي شود به آخرين دست آوردهاي درمان ناباروري، پيشرفت هاي مطالعاتي سلولهاي بنيادي و پايه در ايران و نقش توانايي جنسي در باروري پرداخته مي شود.

بر اساس اين گزارش، همچنين در حاشيه اين كنگره بيمه بيماران نابارورنيز مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

بر پايه اين گزارش، دوازدهمين كنگره باروري و ناباروري ايران با حضور بيش از 700 نفر از متخصصان رشته هاي زنان و زايمان، جراحي كليه و مجاري ادراري ، ژنتيك، علوم آزمايشگاهي، جنين شناسي، پزشكان عمومي و ماماها طي 2 روز از 18 اسفندماه سال جاري در سالن همايش هاي رازي برگزار مي شود.

 

کد مطلب 299998

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها