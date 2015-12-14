به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: باید زمینه مشارکت همه گروه‌ها و افراد در حوزه پیشگیری، کنترل و درمان آسیب‌های اجتماعی در شهرستان فراهم شود.

وی افزود: تغییر و تحول یک جریان یک طرفه نیست و نیاز به مشارکت همه افراد و گروه‌ها دارد که امروز این انگیزه و باورمندی در مردم و گروه‌های مختلف برای بهبود شرایط ایجاد شده است.

نادری با اشاره به کاهش جرایم در زمینه اعتیاد، تصریح کرد: هماهنگی دستگاه‌های مربوطه و مشارکت مردمی که در سطح شهرستان وجود دارد باعث مطلوب شدن شرایط در زمینه مبارزه با مواد مخدر شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین توجه در حوزه پیشگری خواهد بود، افزود: در زمینه کنترل اعتیاد هماهنگی‌های بین بخشی خوبی صورت گرفته است، اما رویکرد اصلی فعال کردن حوزه پیشگیری در زمینه مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان است.

فرماندار عسلویه با اشاره به راه‌اندازی تیم‌های اجتماع‌محور و سمن‌ها در حوزه اعتیاد گفت: با گسترش سازمان‌های مردم نهاد و افزایش مشارکت مردم می‌توان شاهد تغییرات خوبی در این حوزه بود.

وی تصریح کرد: نگاه صرفا بخش نامه‌ای و دستورالعملی به موضوع داشتن باعث هدر رفت زمان خواهد شد که مانع رسیدن به شرایط مطلوب می‌شود و باید نگاه عمل‌گرایانه و کاربردی به موضوع شود.