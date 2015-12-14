به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی عصر دوشنبه پس از دیدار تیمش مقابل سیاه جامگان مشهد با اشاره به اخراج حسینی در جمع خبرنگاران گفت: کمک داور در خصوص اخراج حسینی قدری عجله و شتاب زده عمل کرد.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان نحوه داوری در این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: طبق معمول تیم برنده در بازی از نحوه داوری نیز راضی است.

وی در خصوص عنوان مطالبی از سوی یکی از اعضای کادرفنی تیمش در پاسخ به اعتراض تماشاگران گفت:‌ کادر فنی تیم ذوب آهن نسبت به اعتراض تماشاگران واکنش نشان نمی دهند و ما همیشه نسبت به حضور تماشاگران در بازی ها احترام قائلیم و ما همیشه در بازی ها معتقدیم که ۲۰ هزار تماشاگر برای تماشای بازی در ورزشگاه حضور داشته باشد حتی اگر من و تیمم را فحش دهند.

گل‌محمدی این دیدار را پرهیجان توصیف و اظهار کرد: نیمه دوم برای تیم ما سخت بود اما توانستیم کنترل بیشتری بر بازی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تیم سیاه جامگان در این دیدار نتوانست از موقعیت های خود به خوبی استفاده کند، افزود: با این حال این تیم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با ابراز خرسندی از برد تیم ذوب آهن در برابر سیاه جامگان گفت: همانطور که پیش بینی کرده بودم بازی سختی داشتیم.

وی اشاره ای به دو بازیکن مشهدی ذوب آهن اصفهان داشت و تصریح کرد: این دو بازیکن آینده خوب و درخشانی دارند و من از وجود این بازیکنان در تیمم افتخار می کنم.

گل‌محمدی با بیان اینکه باشگاه ذوب آهن امکانات خوبی در اختیار ما قرار داده است، افزود: هدف ما در سه حوزه جام حذفی، ‌ جام باشگاه های آسیا و لیگ برتر برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: ما با در اختیار گرفتن دو بازیکن جدید می توانیم در جام باشگاه های آسیا عملکرد مناسبی داشته و قوی ظاهر شویم و همچنین با این اقدام می توانیم در جام حذفی و این لیگ عملکرد موفقی داشته باشیم.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با ابراز امیدواری از بازیکنان جوان تیم خود گفت:‌ مهرداد قنبری و محمد نژادمهدی دو بازیکن مصدوم تیم ذوب آهن آماده بازی در تیم می شوند که قنبری از فروردین ماه و نژادمهدی نیز از چند هفته آینده به ما ملحق خواهند شد.