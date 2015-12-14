سئوال از وزیر بهداشت به صحن مجلس آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آریایی نژاد در تشریح دستور کار روز دوشنبه (۲۳ آذر) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: سئوال چند نفر از نمایندگان از وزیر بهداشت تنها دستور کار امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شمار می رفت.

وی ادامه داد: اغلب سئوالات نمایندگان مربوط به حوزه های انتخابیه و پیرامون مباحثی همچون تغییر روسای دانشگاه های علوم پزشکی بود که با پاسخ های وزیر، نمایندگان قانع شدند.

آریایی نژاد تصریح کرد: محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک سئوال ملی در مورد واگذاری پالایشگاه خون به بخش خصوصی مطرح کرد که وزیر اعلام داشت این موضوع با بخش خصوصی مرتبط است و وزارتخانه مسئولیتی در این خصوص ندارد که این پاسخ ها نتوانست نماینده را قانع کند، در نهایت این سئوال به صحن علنی مجلس کشیده شد.