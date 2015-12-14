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۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۰۴

به دنبال قانع نشدن نماینده مردم اراک؛

سئوال از وزیر بهداشت به صحن مجلس آمد

سئوال از وزیر بهداشت به صحن مجلس آمد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از قانع نشدن یکی از نمایندگان نسبت به توضیحات وزیر بهداشت در خصوص واگذاری پالایشگاه خون به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آریایی نژاد در تشریح دستور کار روز دوشنبه (۲۳ آذر) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: سئوال چند نفر از نمایندگان از وزیر بهداشت تنها دستور کار امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شمار می رفت.

وی ادامه داد: اغلب سئوالات نمایندگان مربوط به حوزه های انتخابیه و پیرامون مباحثی همچون تغییر روسای دانشگاه های علوم پزشکی بود که با پاسخ های وزیر، نمایندگان قانع شدند.

آریایی نژاد تصریح کرد: محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک سئوال ملی در مورد واگذاری پالایشگاه خون به بخش خصوصی مطرح کرد که وزیر اعلام داشت این موضوع با بخش خصوصی مرتبط است و وزارتخانه مسئولیتی در این خصوص ندارد که این پاسخ ها نتوانست نماینده را قانع کند، در نهایت این سئوال به صحن علنی مجلس کشیده شد.

کد مطلب 3000067
حبیب احسنی پور

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