مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت رزمی‌کار ملایری به اردوی تیم ملی اظهار داشت: محمد شمس کیک بوکسینگ کار توانمند ملایری با غلبه بر حریفان خود و قهرمانی در مسابقات انتخابی، جواز حضور در اردوی تیم ملی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد.

وی افزود: محمد شمس در وزن ۹۰+ کیلوگرم در مسابقات انتخابی کرمانشاه حضور یافته بود.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به صعود کوهنوردان ملایری به قله‌های جنوب غربی کشور گفت: جمعی از کوهنوردان ملایری در دو برنامه جداگانه به دو قله در جنوب غربی کشور صعود کردند.

رضایی عنوان کرد: تیم کوهنوردی بانوان به سرپرستی رهام و به همراهی تعدادی از کوهنوردان همدان در یک برنامه سه‌روزه به قله سیاه کوه در منطقه شهرستان دهلران صعود کردند.

وی با اشاره به دیگر گروه کوهنوردی بیان کرد: همچنین در برنامه‌ای دیگر ۱۴ نفر از کوهنوردان انجمن کوهنوردی فرهنگیان ملایر به سرپرستی احمد اسدی به قله خاک و باد در منطقه دره شهر ایلام صعود کردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به درخشش تکواندوکار ملایری گفت: عباس مراد طلب تکواندوکار ملایری موفق به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد استان همدان شد و به مسابقات کشوری راه یافت.