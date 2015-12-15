  1. استانها
  2. همدان
۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۳

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر:

رزمی‌کار ملایری به اردوی تیم ملی دعوت شد

رزمی‌کار ملایری به اردوی تیم ملی دعوت شد

همدان- مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به پتانسیل ورزش‌های رزمی در ملایر گفت: کیک بوکسینگ کار توانمند ملایری پس از درخشش در مسابقات کشوری به اردوی تیم ملی دعوت شد.

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت رزمی‌کار ملایری به اردوی تیم ملی اظهار داشت: محمد شمس کیک بوکسینگ کار توانمند ملایری با غلبه بر حریفان خود و قهرمانی در مسابقات انتخابی، جواز حضور در اردوی تیم ملی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد.

وی افزود: محمد شمس در وزن ۹۰+ کیلوگرم در مسابقات انتخابی کرمانشاه حضور یافته بود.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به صعود کوهنوردان ملایری به قله‌های جنوب غربی کشور گفت: جمعی از کوهنوردان ملایری در دو برنامه جداگانه به دو قله در جنوب غربی کشور صعود کردند.

رضایی عنوان کرد: تیم کوهنوردی بانوان به سرپرستی رهام و به همراهی تعدادی از کوهنوردان همدان در یک برنامه سه‌روزه به قله سیاه کوه در منطقه شهرستان دهلران صعود کردند.

وی با اشاره به دیگر گروه کوهنوردی بیان کرد: همچنین در برنامه‌ای دیگر ۱۴ نفر از کوهنوردان انجمن کوهنوردی فرهنگیان ملایر به سرپرستی احمد اسدی به قله خاک و باد در منطقه دره شهر ایلام صعود کردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به درخشش تکواندوکار ملایری گفت: عباس مراد طلب تکواندوکار ملایری موفق به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد استان همدان شد و به مسابقات کشوری راه یافت.

کد مطلب 3000083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه