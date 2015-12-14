مهندسان گرفتار در کولاک پلدختر نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داودی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر گفت: این مهندسان پس از اتمام کار خود راهی خرم آباد شدند که خودروی آنها در گردنه منطقه امامزاده سید علی گرفتار برف و کولاک شدید شد.

وی افزود: مهندسان سد بختیاری از ساعت ۱۶ عصر امروز (دوشنبه) به مدت چهار ساعت در دام برف و کولاک شدید گرفتار شدند که ماموران انتظامی پاسگاه چمشک و نیروهای امدادی هلال احمر پلدختر به محل اعزام و توانستند آنها را ساعت ۲۰ امشب از مرگ حتمی نجات دهند.

رئیس پلیس پلدختر خواستار رعایت هر چه بیشتر نکات ایمنی در محورهای شهرستان شد و از رانندگان خواست در صورت ضرورت نبودن از مسافرت به این منطقه به دلیل بارش برف و کولاک شدید خودداری کنند.