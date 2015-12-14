شکست تیم های بازیکنان ایرانی/ کرانچار به آخر خط رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ ستارگان قطر روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شد و در اتفاقی عجیب، هر پنج تیمی که صاحب بازیکنان ایرانی هستند، شکست خوردند.

تیم العربی در حالی که اشکان دژاگه را به خاطر مصدومیت روی نیمکت داشت، مقابل تیم السیلیه با دو گل شکست خورد. تیم ام صلال هم با آندرانیک تیموریان مقابل الخریطیات با سه گل نتیجه را واگذار کرد. مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی بود که روز یکشنبه با تیم الغرافه مقابل الخور تن به شکست داد.

در روز دوشنبه هم تیم المسیمیر که محمد نوری را در اختیار دارد، با نتیجه ۲ بر صفر برابر لخویا شکست خورد. نوری در دقیقه ۱۸ این مسابقه مصدوم شد و زمین مسابقه را ترک کرد.

همچنین تیم الاهلی هم که شرایط مناسبی در جدول ندارد، با نتیجه ۳ بر یک برابر الریان تیم صدرنشین قطر شکست خورد. مجتبی جباری بازیکن ایرانی الاهلی در ترکیب تیمش حضور داشت ولی پژمان منتظری به خاطر مصدومیت هنوز از مسابقات دور است. با این باخت، زلاتکو کرانچار سرمربی الاهلی به احتمال زیاد از سمتش برکنار خواهد شد چرا که مسئولان این باشگاه قبل از این مسابقه به وی اولتیماتوم داده بودند در صورت برد، به کارش در الاهلی ادامه می‌دهد.