علی تاجیک با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: از زمانی که عضو تیم ملی بودم و در مسابقات جام جهانی شرکت می کردم این مسابقات با تعداد تیم های محدود و با دعوت فدراسیون جهانی برگزار می شود و همیشه هم عناوین آن با ارزش و دارای جایگاه خاص خودش بود. بعد از آنکه شیوه برگزاری رقابتها تغییر کرد بازهم تیم ها با دعوت wtf به مسابقات می آیند و سطح فنی آن قابل قبول است ولی نمی دانم چرا در این دوره آنچنان مورد توجه قرار نگرفت.

وی ادامه داد: تیم ملی ایران با ترکیبی جوان اما باتجربه به جام جهانی رفت و رقابتهای خوبی هم به نمایش گذاشت. معتقدم نتایج تیم ملی در مکزیک می توانست بهتر باشد ولی رسیدن به مدال نقره با این تیم با آتیه هم ارزشمند است. ولی باید قبول کنیم که باقی کشورها هم در حال کار و تلاش هستند. نمی توان از زحمات سایر تیمها غافل شد. بخصوص تیمی مانند آذربایجان که با تکیه بر هوش و توانمندی مربی کاربلدی مانند رضا مهماندوست به سرعت در حال پیشرفت است.

نایب قهرمان پیشین جهان به رقابتهای کسب سهمیه المپیک هم اشاره کرد و گفت: این مسابقات هم با حضور بهترین های جهان در سطح فنی خوبی برگزار شد. بعد از دو سال حضور مداوم در مسابقات مختلف سطح بالا، تکواندو ایران موفق به کسب سه سهمیه شد که بسیار خوشحال کننده و غرور آفرین است.

تاجیک ادامه داد: کسب سه سهمیه حضور در بازیهای المپیک مسئولیت مسئولان فدراسیون و کادرفنی را دو چندان افزایش می دهد. ولی نباید با این فکر خودمون رو قانع کنیم و بازیکنان را از میادین دور کنیم. تکواندوکاران باید دائم در مسابقات مختلف حضور داشتند باشند. البته کادر فنی تیم بسیار هوشمند هستند و اشتباهات المپیک قبلی یعنی دوری بازیکن به مدت طولانی از جریان مسابقه را تکرار نمی کند.

وی به مصاحبه های اخیر مهاندوست و مقانلو هم اشاره کرد و گفت: مقانلو مربی فهیم، منطقی و توانمندیست که کوله باری از تجربه حضور در کادر فنی و مربیگری را با خود همراه دارد. نمی توان زحمات و تلاشهای او را در که با کسب نتایج ازرنده ای همراه بود که نباید آن را کمرنگ و ضعیف پنداشت. پر واضح است قسمت مهم این تجربیات در کنار رضا مهماندوست بدست آمده است. آنگونه که از خصوصیات استاد مقانلو سراغ دارم همیشه زبان تشکر و قدردانی از زحمات ، دوستی‌ها و همدلی‌های مهماندوست را دارد، به نظر من این سخنان مقانلو پس از عدم موفقیت تیم ایران مقابل آذربایجان بدون شک تحت فشار افرادی بوده که به راحتی موجبات حذف مهماندوست را فراهم کردند.

سرمربی ایرانی تیم ملی عمان در مورد وضعیت تکواندوکاران این کشور هم گفت: در مدتی که من این مسئولیت را قبول کردم پیشرفت خوبی داشته و نتایج خوبی هم کسب کردیم. درحال تمرین برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک قاره ای هستیم. کار سختی پیش رو داریم ولی خیلی امیدواریم که در چهار وزنی که نمایندگان خود را در دو بخش دختران و پسران اعزام می کنیم برای اولین بار بتوانیم برای این کشور سهمیه المپیک کسب کنیم.