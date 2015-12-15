سرپرست سه کتابخانه عمومی در شهرستان های مازندران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های مازندران، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران طی احکامی، سرپرست ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های سوادکوه و فریدون‌کنار و رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سیمرغ را منصوب کرد.

مرتضی عمرانی طی احکامی، مجید سبحانی را به‌عنوان سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سوادکوه، ابراهیم نقدی بابایی را به‌عنوان سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان فریدون‌کنار و سید قاسم مهدی نیا را به‌عنوان رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سیمرغ منصوب کرد.

مجید سبحانی سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سوادکوه در سال‌های گذشته به‌عنوان مسئول روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساری و مسئول کتابخانه عمومی شهید علمدار ساری مشغول به خدمت بوده است.

نقدی بابایی سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان فریدون‌کنار نیز پیش‌ازاین کتابدار کتابخانه عمومی شهید بصیر فریدون‌کنار و سید قاسم مهدی نیا رئیس جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سیمرغ، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی فریدون‌کنار بوده‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همچنین از زحمات مصطفی فضلی در زمان تصدی ریاست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سوادکوه قدردانی کرد و طی حکمی وی را به‌عنوان مسئول کتابخانه عمومی شهید علمدار ساری منصوب کرد، همچنین از زحمات مصطفی اسماعیلی در زمان تصدی ریاست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سیمرغ قدردانی کرد.