اکیپ های ویژه راهداری در مناطق صعب العبور زنجان مستقر می شوند

کلیم الله وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان در راستای ارائه خدمات بهینه به مسافران در فصل زمستان در جاده ها برنامه ریزی و تهمیدات لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح زمستانی ۴۵۰ راهدار مشارکت خواهند داشت و ۵۵ اکیپ سیار و ۲۸ راهدارخانه و ۲۲۵ دستگاه راهگشا به مسافران خدمات ارائه خواهد داد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه بیشتر راهدارخانهها در گردنهها و نقاط صعبالعبور استان متمرکز شدهاند گفت: با توجه به بارش باران و برف در استان راهدارخانههایی که در مناطق مرتفع قرار دارند آمادگی کامل را برای انجام خدمات راهداری هستند و در این میان اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان اکیپ ویژه برای مناطق صعب العبور و روستاها پیش بینی کرده که به صورت سیار در این مناطق حضور خواهند داشت.
وثوقی تاکید کرد: اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان نسبت به ایمنی جاده ها و تامین سلامتی مردم تهمیدات لازم را انجام داده است.
وی گفت: مردم به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.
مدیر کل راه و شهر سازی استان زنجان یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.
وثوقی افزود: خوشبختانه با ارائه خدمات و امداد رسانی به مسافران طی سال گذشته تصادفات در استان زنجان کاهش خوبی داشته است.
