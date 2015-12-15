آزادی بیان در مصر مرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، علاء السوانی نویسنده ۵۸ ساله مصری قصد داشت پنج شنبه این هفته سیمنار تئوری توطئه: مرزهای بین واقعیت و توهم را در مرکز فرهنگی یسوعیون اسکندریه برگزار کند که با مخالفت نیروهای امنیتی مصر مواجه شد.

نویسنده کتاب عمارت یعقوبیان که علاوه بر قلم زدن در عرصه ادبیات علاقه زیادی به نگارش مقالات سیاسی و اجتماعی دارد در قالب آثار و رمان هایش به جنبه های مختلف جامعه مصر و طبقات اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم می پردازد و بی پرده از مشکلات مردم می نویسد. او هفته گذشته طی یک فراخوان رسمی از مخاطبانش ومردم دعوت کرده بود که روز پنج شنبه میزبان آنها در سمینار تئوری توطئه خواهد بود. اما هنوز چیزی از انتشار این خبر نگذشته بود که برگزاری این سمینار از سوی دولت مصر ممنوع اعلام شد.

السوانی که این روزها اجازه مصاحبه با نشریه های وطنی اش را ندارد در مصاحبه با روزنامه فرانسوی اومانیته در انتقاد از این اقدام دولت عبدالفتاح سیسی گفت: چرا من نباید به عنوان یک شهروند و نویسنده مصری بتوانم از دولت انتقاد کنم. به نظر من در دولت سیسی آزادی بیان وجود ندارد و با وضعیتی که من می بینم اوضاع مصر بدتر از دولت مبارک است.

وی اضافه کرد: مبارزه با تروریسم نمی تواند بهانه و دلیل خوبی برای دیکتاتوری دولتمردان امروز مصر باشد. این ایده ای است که بسیاری از مردم با آن مخالفند.

او چند ماه پیش نیز به دلیل انتقادهایی که از دولت مصر به ویژه عملکرد عبدالفتاح سیسی داشت از انتشار ستون هفتگی خود در روزنامه مصری الیوم نیز محروم شد و اجازه قلم زدن در نشریات و تمامی رسانه های چاپی نیز از او گرفته شد.

علاء السوانی دندانپزشک و نویسنده مصری که این روزها بیشتر وقتش را صرف نوشتن و مبارزات سیاسی می کند رمان ها و مجموعه داستان های متنوعی همچون عمارت یعقوبیان، شیکاگو، نوشته های عصام عبدالعاطی و باشگاه ماشین را به رشته تحریر در آورده است. مجموعه مقالات چرا مصری ها انقلاب کردند؟، مصر روی نیمکت رزو، آیا ما سزاوار دموکراسی هستیم و آیا انقلاب مصر در مسیر درست قدم برمی دارد؟ از جمل مقالاتی است که به قلم این نویسنده مصری در نشریات و رسانه های مصری منتشر شده است.