شهرداري با احداث بزرگراه قطع ناگزير درختان را جبران كرده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر غلامعلي حدادعادل در مراسم بهره برداري از 5 هزار هكتار جنگلكاري كمربند سبز شهر تهران ، با انتقاد از برخي جوسازي ها پيرامون قطع درختان جنگل هاي لويزان ، اظهار داشت: چرا سالهاي پيش كه درختان باغ هاي محدوده شميران را شبانه قطع مي كردند ، كسي اعتراضي نمي كرد.

وي با بيان اينكه اگر شهرداري به ازاي درختان قطع شده نهال جديدي غرس كند اين مساله جبران خواهد شد ، تصريح كرد: شهرداري از طريق احداث معابر و بزرگراه كه با هدف تامين آسايش و رفاه شهروندان صورت مي گيرد ، در واقع در صدد جبران قطع ناگزير درختان برآمده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي به ضرورت تقويت فرهنگ توجه به درخت و درختكاري در ميان كودكان و نوجوانان به عنوان آينده سازان جامعه اشاره و تصريح كرد: چه خوب است شهرداري در آغاز فصل بهار از طريق مدارس به هر دانش آموز تهراني يك گلدان گل هديه كند تا آن دانش آموز با نگهداري و مراقبت از اين گياه ، به اهميت درخت و فضاي سبز پي ببرد.

حدادعادل با تاكيد بر اينكه ، نه فقط دولت و مديريت شهري ، بلكه تمام شهروندان بايد در توسعه فضاي سبز كلانشهر تهران مشاركت كنند ، تصريح كرد: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تمام تلاش خود را براي همراهي با شهرداري در راستاي توسعه فضاي سبز به كار خواهند گرفت.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: اگرچه جنگلكاري و احداث پارك هاي محله اي و منطقه اي طي سالهاي اخير در تهران روند رو به رشدي داشته است اما با توجه به نيازهاي شهر ، اين مقدار كافي نبوده و هنوز با شهر سبزي كه همگان انتظار دارند ، فاصله دارد.