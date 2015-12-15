کسب ۲ مدال نقره نمایندگان قم در در لیگ پومسه‌ کشور

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته اول پومسه مردان کشور موسوم به جام نشاط روز گذشته هفته‌های هفتم و هشتم خود را پشت سر گذاشت و نفرات بر‌تر این مسابقات در رده‌های سنی گوناگون شناسایی شدند.

وی افزود: دهمین دوره لیگ دسته یک پومسه مردان کشور با نام جام نشاط و در سه بخش انفرادی، تیمی و ابداعی برگزار می‌شود که نمایندگان هیئت تکواندوی استان قم نیز در چند رده سنی در این مسابقات حضور دارند.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: این پیکار‌ها در بخش انفرادی و در ۷ رده سنی برگزار شد که پومسه کاران برای کسب عناوین بر‌تر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و مسابقات بخش تیمی نیز در ۴ رده سنی برنامه ریزی شده است و بخش ابداعی نیز شامل ۲ رده سنی است.

جمشیدی بیان داشت: در ادامه مسابقات لیگ دسته یک پومسه کشور، هفته هفتم و هشتم با حضور ۲۷۰ پومسه رو به میزبانی خانه تکواندوی فدراسیون کشورمان برگزار شد و در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال ۴ پومسه روی قمی در میان ۴۶ شرکت کننده موفق به کسب مدال نشدند.

وی عنوان کرد: در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال با حضور ۴۶ نفر به انجام رسید و محمدرضا تمیمی، مهدی سیامکی، سید محمد رسول سقارزاده و امیر حسین غفاری پومسه کاران قمی بودند که به ترتیب در رده‌های پنجم، دهم، بیست و چهارم و بیست و ششم این رده سنی قرار گرفتند.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: یکی از عناوین نائب قهرمانی پومسه کاران قم در رده سنی ۱۵تا۱۷ سال توسط محمد ملاصادقی بدست آمد در جای که ۲۸ نفر پومسه کار برای کسب عناوین بر‌تر به رقابت پرداختند. و دومین مدال نقره نیز در رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال توسط عباس رفیعی برای تکواندوی قم به ثبت رسید.

جمشیدی گفت: در رده سنی ۱۸ تا۳۰ سال که با حضور ۴۷ نفر به انجام رسید هادی اقبالیان و محمد مجید کنجکاو ورزشکاران هئیت تکواندو استان قم بودند که در جدال با سایر رقبای خود عنوان مهمی به‌دست نیاوردند و ابوالفضل عبداللهی و رضا ملاصادقی دیگر نمایندگان قم در حضور ۱۶ پومسه کار رده سنی ۳۱ تا۴۰ سال عناوین نهم و یازدهم را کسب کردند.