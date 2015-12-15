شهر خودروهای خودران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه توسط شرکت دانش بنیان Faraday Future ارایه شده و اگرچه تاکنون اطلاعات زیادی درخصوص ابعاد مختلف این پروژه مطرح نشده است اما گفته می شود که تاکنون نمونه ای از آن در دنیا ساخته نشده است.

این منطقه در نوادای آمریکا ایجاد خواهد شد.

تیمی که در پشت این ایده قرار دارد از مدیران اجرایی گروه خودروسازی تسلا موتورز و شرکت معروف بی.ام.و هستند. طرح این ایده که از چند ماه پیش مطرح شده هیجان قابل توجهی در میان علاقمندان به خودروهای خودران ایجاد کرده است.

در این پروژه خودروهای تمام برقی تولید خواهد شد که قابلیت برقراری ارتباط هوشمندانه با دنیای خارج را دارد. اما ارتباط هوشمندانه این خودروها با محیط اطراف تنها نکته قابل توجه این پروژه به شمار نمی آید.

مهندسان بر روی پیاده سازی سایت بزرگی با بودجه یک میلیارد دلاری کار می کنند. این سایت قرار است که در شمال لاس وگاس ساخته شود.

راه اندازی بزرگراه الکتریکی نیز بخش مهم دیگری از این پروژه به شمار می آید که در آن شبکه ای بزرگ از ایستگاههای شارژ خودروهای برقی نصب و راه اندازی خواهد شد.

کارشناسان طرحهای جاه طلبانه ای از این نوع را نمایشی از تحولات آینده مربوط به خودروهای برقی و خودران می دانند.