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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۸:۵۹

برای دومین روز متوالی؛

مدارس۱۱ شهرستان آذربایجان غربی تعطیل شد

مدارس۱۱ شهرستان آذربایجان غربی تعطیل شد

ارومیه - رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس ۱۱ شهر و برخی از بخش های استان در نوبت صبح روز سه شنبه تعطیل است.

مهدی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سایر مدارس استان روز سه شنبه ۲۴ آذرماه دایر است، افزود: اطلاعات مربوط به تعطیلی مدارس از طریق اداره کل مشخص می شود و در صورت تغییر برنامه تعطیلی مدارس در روز سه شنبه از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: روز سه شنبه مدارس نوبت صبح نواحی یک و دو ارومیه در مقطع پیش دبستان و ابتدایی، شهرستان های پیرانشهر، اشنویه، بوکان، شاهیندژ، مهاباد، میاندواب و مناطق کشاورز، سیلوانا، صومای برادوست، نازلو و مرحمت آباد در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی  اضافه کرد: مدارس شهرستان نقده نیز در تمامی مقاطع تحصیلی و مدارس سردشت در مقطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول تعطیل است.

محمد پور همچنین گفت: فردا مدارس شهرستان خوی، سلماس و بخش انزل نیز فقط در مقطع ابتدایی تعطیل است.

بارش برف از روز گذشته در مناطق مختلف استان آغاز شده موجب مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی و نیز اختلال تردد در معابر و خیابان ها شده است.

بر اساس بارش سنگین برف و کولاک مدارس برخی از مناطق آذربایجان غربی روز دوشنبه تعطیل بود.

کد مطلب 3000191

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