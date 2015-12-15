مدارس۱۱ شهرستان آذربایجان غربی تعطیل شد

مهدی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سایر مدارس استان روز سه شنبه ۲۴ آذرماه دایر است، افزود: اطلاعات مربوط به تعطیلی مدارس از طریق اداره کل مشخص می شود و در صورت تغییر برنامه تعطیلی مدارس در روز سه شنبه از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: روز سه شنبه مدارس نوبت صبح نواحی یک و دو ارومیه در مقطع پیش دبستان و ابتدایی، شهرستان های پیرانشهر، اشنویه، بوکان، شاهیندژ، مهاباد، میاندواب و مناطق کشاورز، سیلوانا، صومای برادوست، نازلو و مرحمت آباد در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: مدارس شهرستان نقده نیز در تمامی مقاطع تحصیلی و مدارس سردشت در مقطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول تعطیل است.

محمد پور همچنین گفت: فردا مدارس شهرستان خوی، سلماس و بخش انزل نیز فقط در مقطع ابتدایی تعطیل است.

بارش برف از روز گذشته در مناطق مختلف استان آغاز شده موجب مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی و نیز اختلال تردد در معابر و خیابان ها شده است.

بر اساس بارش سنگین برف و کولاک مدارس برخی از مناطق آذربایجان غربی روز دوشنبه تعطیل بود.