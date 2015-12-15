مردم جهان تشنه آشنایی با سیره عملی امام علی (ع) هستند

داوود ارادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری هفتمین همایش سیره علوی در لرستان اظهار داشت: استان لرستان برای هفتمین سال متوالی همایش ملی سیره علوی را با محوریت شعار سال مبنی بر "همدلی و همزبانی دولت و ملت" و در چارچوب سیره علوی به این موضوع برگزار می کند.

وی به میزبانی دانشگاه پیام نور لرستان برای برگزاری همایش ملی سیره علوی اشاره کرد و گفت: این همایش تا کنون توسط دانشگاه های لرستان، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، جهاد دانشگاهی و علمی و کاربردی برگزار شده که مسئولیت برگزاری آن در سال ۹۴ بر عهده دانشگاه پیام نور لرستان است.

دبیر اجرایی همایش سیره علوی به محورهای هفتمین همایش ملی سیره علوی اشاره کرد و گفت: همدلی و همزبانی حاکمیت مردم در سیره علوی، ضرورت اهمیت و جایگاه همدلی و همزبانی در سیره علوی، آسیب ها و موانع همدلی و همزبانی از دیدگاه امام علی (ع)، نقش امام علی (ع) در همدلی و همزبانی و مسئولیت های متقابل امت و امام در ایجاد همدلی از محورهای هفتمین همایش ملی سیره علوی است.

وی اضافه کرد: تجلی وحدت در حکومت علوی، نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی حکومت در همدلی و همزبانی، همدلی و همزبانی دولت و ملت در عهدنامه مالک اشتر، مردم سالاری دینی در سیره علوی، مصلحت اندیشی، همگرایی و قاطعیت در سیره علوی، مدارا، تعامل و برخورد با مخالفان در سیره علوی، آزاد اندیشی در سیره علوی و خرد جمعی و تضارب آرا در سیره علوی از دیگر محورهای هفتمین همایش ملی سیره علوی است.

ارادتمند با اشاره به اینکه ملت های جهان تشنه آشنایی با سیره عملی امام علی (ع) هستند بیان داشت: امروز جوامع بشری با مشکلات عدیده ای گرفتار هستند که بهترین گره گشای این مشکلات پیروی و عمل به سیره امام علی (ع) است.

وی اظهار داشت: مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش سیره علوی ابعادی مختلف از سیره امام علی (ع) را ارائه می دهند که تنها قطره ای از اقیانوس بیکران تعالیم و آموزه های مولای متقیان علی (ع) است و هر کدام از این مقالات می توانند راهکاری غنی و مفید برای اداره امور حکومتی و ایجاد وحدت بین ملت و حکومت باشند.

دبیر اجرایی همایش سیره علوی هدف از برگزاری هفتمین همایش ملی سیره علوی را گردآوری افراد محقق و پژوهش گر از جای جای ایران اسلامی برای بحث و تبادل نظر با یکدیگر خواند و افزود: با گردآوری این محققان و پژوهشگران و تبادل یافته های علمی آن ها می توان برنامه ریزی های مناسبی برای اهداف تحقیقاتی آینده انجام داد.

وی عنوان کرد: فرهنگسازی سیره علوی در جامعه ضرورتی انکارناپذیر بوده و بنیاد بین المللی غدیر به دنبال نهادینه کردن این فرهنگ در کشور است.