۱۸ استان گرفتار برف و کولاک/ امدادرسانی به ۴۱۰۰ هموطن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز با اشاره به اینکه از روز گذشته ۱۸ استان کشور متاثر از برف و کولاک بودهاند، اظهار کرد: استانهای آذربایجانهای غربی و شرقی، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، مرکزی،همدان و یزد متاثر از برف و کولاک بوده و خدمات لازم در ۵۵ محور مواصلاتی این استانها ارائه شده است.
وی با اشاره به امدادرسانی به ۴ هزار و ۱۰۰ تن از هموطنان در این ۱۸ استان برفگیر، عنوان کرد: بهعلاوه یکهزار و ۱۷۰ تن از خدمات اسکان اضطراری بهرهمند شده و ۶ تن به مناطق امن منتقل شدند.
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به مصدومیت ۷ تن در برف و کولاک روز گذشته، تصریح کرد: بر این اساس ۴ تن از مصدومان که ۲ تن آنها زن باردار بودند، به مراکز درمانی منتقل شده و ۳ تن سرپایی درمان شدند.
به گفته وی، ٤٩٦ دستگاه خودرو با تلاش امدادگران از برف و کولاک رهاسازی شده و به همت ۱۳۱ تیم عملیاتی، ٨٧٠ تخته پتو، ٢٣٠ بسته غذایی، ٤٨٠ بطری آب معدنی، ٦٩٠ قوطی انواع کنسرو، ٤٠٠ قرص نان، ٣٣ کیلوگرم خرما و یکهزار و ۷۰۰ بسته بیسکویت میان متاثران از برف و کولاک در ۱۸ استان کشور توزیع شد.
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