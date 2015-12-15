خسارت هزار میلیاردی حوادث طبیعی در اردبیل/وقوع ۱۳ نوع حادثه

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وقوع ۱۳ نوع حادثه طبیعی از ابتدای سال در استان تصریح کرد: سرمازدگی و افت بارندگی در ییلاقات، طوفان در نمین و خلخال، سیل در خلخال، اثرات زلزله جمهوری آذربایجان در روستاهای بیله سوار و پارس آباد و خشکسالی در خلخال و کوثر حوادث غیرمترقبه ای است که امسال تجربه شد.

وی افزود: با وجود اینکه آتش سوزی جزو حوادث غیرمترقبه محسوب نمی شود ما آتش سوزی مزارع بیله سوار را نیز در این لیست لحاظ کرده ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استاندار در خصوص جبران این خسارت تصریح کرد: متاسفانه برای این حوادث تاکنون اعترای از محل ماده ۱۲ به ما ابلاغ نشده و روند تخصیص اعتبار طولانی است.

وی با بیان اینکه از محل ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار مدیریت بحران ۴۰ میلیارد ریال برای سیل خلخال و کوثر اختصاص یافته است، افزود: مابقی این مبلغ با ترکیب ۲۵ میلیارد ریال برای تامین آب شرب نمین- عنبران، ۲۰ میلیارد ریال برای ساماندهی بالهارود و ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای تامین آب شرب روستایی اختصاص داده شده است.

اسلامی در پاسخ به چرایی مطرح نشدن دلایل آتش سوزی در بیله سوار افزود: این موضوع مشخص نشد و اگر هم شده است به خود ما اطلاع ندادند و به دلیل اینکه آتش سوزی حوادث غیرمترقبه محسوب نمی شود شناسایی دلایل آن از حوزه مدیریت بحران خارج است.

خرید ۱۰ دستگاه تراکتور برای مقابله با آتش سوزی

مدیرکل مدیریت بحران استاندار با بیان اینکه دلایلی از جمله اختلافات خانوادگی در این موضوع مطرح می شد، متذکر شد: دلیل هر چه که بوده تجربه ای بود تا برای سال های بعد آماده شویم.

اسلامی از جمله تمهیدات مقابله با حوادث آتش سوزی را تجهیز آتش نشانی شهر بیله سوار عنوان و اضافه کرد: علاوه بر این به دلیل اینکه تراکتور با گاوآهن عریض به مراتب بهتر از آتش نشانی توان متوقف کردن آتش را داشت خرید ۱۰ تراکتور برای فرمانداری بیله سوار را در دستور کار داریم.

وی خرید تجهیزات جدید را منوط به ابلاغ اعتبارات دانست و افزود: در صورتی که نتوانیم این تجهیزات را تهیه کنیم از ظرفیت بخش خصوصی تا زمان فصل برداشت استفاده خواهیم کرد.