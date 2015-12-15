والیبال نشسته ایران به دنبال مدال طلای پارالمپیک ریو

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت بین المللی پارالمپیک با ارائه گزارشی، از عزم تیم ملی والیبال نشسته ایران برای قهرمانی در بازی های پارالمپیک ریو خبر داده است.

بر پایه گزارش این سایت و در مطلبی که به قلم روث فاکنر به رشته تحریر در آمده، آمده است: رمضان صالحی حاجی کلایی یکی از بهترین لیبروهای والیبال نشسته جهان است و تمرکز کرده تا به تیم ایران کمک کند تا دوباره به جایگاه طلایی برسد؛ وی می داند که ایرانی‌ها شایسته قرار گرفتن در این جایگاه هستند.

حاجی کلایی از استان مازندران با سه دوره حضور در بازی های پارالمپیک یکی از باتجربه ترین بازیکنان تیم ایران است. او به تیم ایران کمک کرد تا به مدال طلای پارالمپیک پکن برسد و همچنین دو مدال نقره از بازی های پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن و ۲۰۱۲ لندن در کارنامه دارد. تردیدی وجود ندارد که او می خواهد با تیم ایران در ریو به بالاترین جایگاه برسد.

حاجی کلایی می گوید: این روزها همه فکر من کسب مدال طلا در پارالمپیک ریو است. من به شخصه بهترین تلاش خود را خواهم کرد تا نتیجه ای بهتر از لندن کسب کنیم. من به این تیم افتخار می کنم. ما همچنان جایگاه خود را به عنوان برترین تیم والیبال نشسته جهان حفظ کرده ایم. رقابت در سه دوره رقابتهای پارالمپیک از توان و همت تیمی که من در آن حضور دارم حرف می زند. در ۲۰۱۲ لندن، تیم ما تیم مطلوبی بود.

صالحی حاجی کلایی در ۲۰۱۲ لندن به عنوان بهترین دریافت کننده معرفی شد. وی در جام بین قاره ای قاهره در سال ۲۰۱۲ هم به عنوان برترین مدافع برگزیده شد.

حاجی کلایی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ لهستان به تیم ایران کمک کرد تا صعود زودهنگامی به رقابتهای پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو داشته باشد.

حاجی کلایی ادامه می دهد: در قیاس با گذشته، ما به لحاظ فنی پیشرفت فراوانی داشته ایم. اطمینان دارم که با همبستگی و نظم و هماهنگی می توانیم به نتایجی که می خواهیم دست پیدا کنیم. شکر خدا، روابط بازیکنان تیم با سرمربی تیم، هم دوستانه است هم حرفه ای. این یکی از دلایل بزرگ موفقیت تیم ماست.

تیم ایران نیک می داند که آنها پیش از حضور در ریو، رقابتهای موفقی را پشت سر گذاشته اند. ایران برای سال های سال است که در صحنه والیبال نشسته جهان مقتدرانه عمل کرده است. قهرمانی در پنج دوره رقابتهای پارالمپیک (۱۹۹۸ سئول، ۱۹۹۲ بارسلونا، ۱۹۹۶ آتلانتا، ۲۰۰۰ سیدنی و ۲۰۰۸ پکن). یکی از اصلی ترین رقبای ایران تیم بوسنی و هرزگوین است که در پارالمپیک‌ها قوی ظاهر شده است . این تیم در پارالمپیک های آتن و لندن تیم ایران را در دیدار پایانی شکست داده است.

سایت پارالمپیک در ادامه گزارش خود آورده است: برزیلی‌ها هم سخت کار می‌کنند تا بتوانند در حضور تماشاگران خود به موفقیت دست پیدا کنند همانطور که در رقابتهای جهانی سال ۲۰۱۴ موفق شدند ایران را شکست دهند و تیم ایران با کسب مدال برنز و کسب سهمیه ریو به کار خود پایان داد.

حاجی کلایی گفت: به نظر من اصلی ترین رقابت ما با بوسنی خواهد بود. البته برزیل، آلمان و چین هم تیم های باکیفیتی هستند. همه این تیم‌ها آماده بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو می‌شوند. به تازگی، ما در دیدارهای دوستانه با بوسنی و هرزگوین بازی نکرده ایم اما حریفان خود را به خوبی آنالیز کرده ایم و می دانیم که می توانیم حریفی جدی برای آنها باشیم.

حاجی کلایی در ۳۶ سالگی یکی از باتجربه ترین بازیکنان تیم ایران است. او فعالیت خود را از سال ۱۹۹۴ آغاز کرد. آموزگار دبیرستان، وی را به این کار ترغیب کرد و پس از سه ماه به تیم ملی ایران دعوت شد.

حاجی کلایی گفت: از بچگی، من به بازی والیبال علاقه نشان می دادم. همه رویاهای من معطوف به داشتن یک توپ والیبال و بازی با آن بازمی گردد. وقتی برای نخستین بار توپ والیبال را به دست گرفتم از من پرسیدند آیا می خواهم آن را امتحان کنم. فکر کردم شاید به دلیل معلولیت قادر نباشم بازی کنم. اولین رقابت من که از یادم نمی‌رود بازی های پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن است. احساسی که در آن زمان داشتم را هرگز فراموش نخواهم کرد. برای هر ورزشکاری، حضور در پارالمپیک یک رویاست. برای من باورکردنی نبود که با ۲۳ سال سن آنجا بودم. خیلی هیجان زده بودم اما مربی تیم مرا راهنمایی کرد که بر هیجان خود کنترل پیدا کنم و در نهایت موفق شدیم مدال نقره آن رقابتها را کسب کنیم.

وی افزود: البته بزرگ ترین لظحه زندکی من مربوط به کسب مدال طلا در پارالمپیک ۲۰۰۸ پکن می شود. فکر می کنم این بالاترین موفقیت ورزشی ام بوده و به آن می بالم. اما سعی می کنم هرگز برای این امر به خودم مغرور نشوم اگرچه فراموش شدنی نیست. همه پیروزی‌ها موجب ایجاد انگیزه می شود و باید در راه کسب موفقیت در رقابت بعدی به کار گرفته شود و اینکه درسی باشد برای رقابت آینده.

اگرچه سمت مربیگری تیم ملی والیبال نشسته به حاجی کلایی پیشنهاد شده با این حال او تا پس از پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو نمی خواهد هیچ تصمیمی در خصوص آینده اش بگیرد.

حاجی کلایی در پایان گفت: در کنار خانواده ام، ورزش هدف اول من است. من فقط به کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو فکر می کنم.