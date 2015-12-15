سلامت خون های اهدایی/ وضعیت شیوع ایدز و هپاتیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله روز سه شنبه در کنگره بین المللی طب انتقال خون که در تهران برگزار می شود، از اهدا سالانه بیش از ۲ میلیون واحد خون در کشور خبر داد و گفت: ۵۲ درصد از اهداکنندگان خون کسانی هستند که به‌ صورت مستمر خون اهدا می‌کنند.

وی با اشاره به ۵ دهه فعالیت سازمان انتقال خون در کشور، اظهار داشت:‌ سالانه حدود ۲ میلیون و یکصد هزار واحد خون در کشور اهدا می‌شود و در واقع این رقم ۲۷ هزار واحد به ازای هر هزار جمعیت است.

پورفتح اله افزود: میزان اهدای خون در کشور شاخص ارزشمندی داشته و در این زمینه و در میان کشورهای در حال توسعه به خودکفایی رسیده‌ایم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه تدوین گایدلاین یا راهنمای ملی مصرف خون ما را به سمت مصرف بهینه خون پیش می‌برد، اظهار کرد: به کیفیت خون و مصرف بهینه آن می‌اندیشیم و در این زمینه تلاش می‌کنیم.

وی ادامه داد: ۵۲ درصد اهداکنندگان خون در کشور کسانی هستند که به صورت مستمر خون اهدا می‌کنند، بر همین اساس و انجام مطالعات ۵ ساله هیچ موردی از هپاتیت بی و سی و اچ آی وی مثبت در میان اهداکنندگان نداشته‌ایم.

پورفتح‌اله اعلام کرد: در سال‌های آینده شاهد تحول عظیم در موضوع اهداکنندگان مستمر خواهیم بود و علاوه بر اینکه آمار آنها را به ۹۰ درصد خواهیم رساند در تلاش هستیم که خون اهداکنندگان بار اول را به طریق دیگری ساماندهی کنیم که احتمال آلودگی در آن کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اظهار داشت: در حال حاضر در سه استان کردستان، اردبیل و شیراز برنامه حذف اهداکنندگان بار اول را آغاز کرده‌ایم و تلاش داریم که این موضوع را گسترش داده و برنامه حذف اهداکنندگان بار اول را به صورت سراسری داشته باشیم چرا که این موضوع در سلامت خون بسیار حائز اهمیت است.

به گفته پورفتح‌اله، شیوع هپاتیت B و C و HIV مثبت در اهداکنندگان ۱۰ برابر کمتر از سایر افراد جامعه است و در ۱۰ سال گذشته این موارد در میان اهداکنندگان بسیار کاهش یافته است.

وی در مورد داروهای مشتق از پلاسما عنوان داشت: اقدامات بزرگی در این زمینه آغاز کرده‌ایم و سالانه تلاش داریم میزان تولید پلاسما را به ۴۰۰ هزار لیتر برسانیم و به جز فاکتور ۸ انعقادی همه داروهای مشتق از پلاسما را با پلاسمای ایرانی تولید کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: تلاش می‌کنیم که تا سال ۲۰۱۷ که کنگره بعدی طب انتقال خون برگزار می‌شود، تولید پلاسما را به ۶۰۰ هزار لیتر در سال برسانیم تا بتوانیم در این زمینه به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید پلاسما دست یابیم.

وی از راه‌اندازی اولین مرکز اهدای پلاسمای شیراز خبر داد و گفت‌: صنعت پلاسما در کشور ما باید شکل گیرد شرکت‌های زیادی آماده سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند به طوریکه دو شرکت تولید‌کننده کیسه پلاسما در برندهای بین‌المللی با هدف جذب بازار منطقه آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

پورفتح‌اله در مورد تعرفه‌گذاری خدمات مربوط به خون اظهار کرد: وقتی رایگان خون در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد امکان مدیریت آن نبوده و مصرف آن نیز به سمت بهینه شدن پیش نمی‌رود لذا تعرفه‌گذاری در این زمینه که با همت وزیر بهداشت صورت گرفت اقدام بزرگی محسوب می‌شود، همچنین ارزش‌گذاری خدمات انتقال خون باعث شده وارد فعالیت‌های نوین شویم.

وی با اشاره به اینکه برای ارزش‌گذاری خدمات خون همزمان اجزای لازم و بسترهای آن را فراهم کردیم، گفت: طی یکسال و نیم با ۱۱ انجمن تخصصی همچنین همکاری سازمان نظام پزشکی دستورالعمل ملی مصرف خون را تدوین کردیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون تعرفه‌گذاری خدمات مربوط به خون را فرصت طلایی برای بیمه‌ها برشمرد و عنوان کرد: دو برابر هزینه مرتبط با خون هزینه عوارض خون است چرا که خون عفونت بیمارستانی را افزایش می‌دهد اگر بیمه‌ها استفاده از این فرصت را در نظر گیرند و تعرفه‌گذاری را اجرایی کنند ما جزو کشورهایی خواهیم بود که مصرف بهینه و منطقی خون را خواهیم داشت.

در پایان مراسم افتتاحیه این سمینار از خدمات دکتر فریدون علاء موسس سازمان انتقال خون تقدیر شد و کتاب راهنمای ملی انتقال خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی طی مراسم رسمی رونمایی شد. دستورالعمل اجرایی این کتاب به زودی بطور رسمی به مراکز درمانی ابلاغ می شود.