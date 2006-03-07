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۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۰

18اسفندماه برگزار مي‌شود

همايش لاله‌هاي توحيد در نكوداشت شهدا و ايثارگران اديان الهي

همايش لاله هاي توحيد با هدف نكوداشت شهدا و ايثارگران اديان الهي پنجشنبه 18اسفند ماه به همت اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران برگزار مي شود.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، همايش «لاله هاي توحيد» با هدف نكوداشت شهدا و ايثارگران اديان الهي (مسلمان، زرتشتي، كليمي، آشوري و ارمني) از سلسله همايش هاي «لاله هاي شهر»؛ با پيام دكتر محمود احمدي نژاد، ريئس جمهور افتتاح خواهد شد.

در اين همايش دكتر محمد باقر قاليباف، شهردار تهران و مهندس مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران سخنراني خواهند كرد.

بر اساس اين گزارش؛ گروههاي ارامنه و آشوري و گروه ناشنوايان «دستان گويا»، همچنين خانم شهرياري شاعره معروف زرتشتي در اين مراسم به اجراي برنامه خواهند پرداخت.

اين همايش توسط اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران و با همكاري معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در روز پنجشنبه 18اسفندماه در تالار حجاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شود.

گفتني است اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران، پيش از اين همايش هايي با عنوان «قلم‌هاي سرخ»، نكوداشت شهداي فرهنگي و دانش آموز، « فاطميون»، نكوداشت بانوان شهيده شهر تهران، «فجرآفرينان» نكوداشت شهداي انقلاب اسلامي، «همسنگر عشق» نكوداشت شهداي شهرداري تهران و . . . را در راستاي تجليل از ايثارگران و خانواده‌هاي معظم ايشان برگزار نموده است.

کد مطلب 300027

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