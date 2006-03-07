به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، همايش «لاله هاي توحيد» با هدف نكوداشت شهدا و ايثارگران اديان الهي (مسلمان، زرتشتي، كليمي، آشوري و ارمني) از سلسله همايش هاي «لاله هاي شهر»؛ با پيام دكتر محمود احمدي نژاد، ريئس جمهور افتتاح خواهد شد.

در اين همايش دكتر محمد باقر قاليباف، شهردار تهران و مهندس مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران سخنراني خواهند كرد.

بر اساس اين گزارش؛ گروههاي ارامنه و آشوري و گروه ناشنوايان «دستان گويا»، همچنين خانم شهرياري شاعره معروف زرتشتي در اين مراسم به اجراي برنامه خواهند پرداخت.

اين همايش توسط اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران و با همكاري معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در روز پنجشنبه 18اسفندماه در تالار حجاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شود.

گفتني است اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران، پيش از اين همايش هايي با عنوان «قلم‌هاي سرخ»، نكوداشت شهداي فرهنگي و دانش آموز، « فاطميون»، نكوداشت بانوان شهيده شهر تهران، «فجرآفرينان» نكوداشت شهداي انقلاب اسلامي، «همسنگر عشق» نكوداشت شهداي شهرداري تهران و . . . را در راستاي تجليل از ايثارگران و خانواده‌هاي معظم ايشان برگزار نموده است.