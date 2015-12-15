آتش بس ۷ روزه یمن از ظهر امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ائتلاف تجاوز به یمن اعلام کرد که آتش بس در این کشور از صبح امروز ساعت ۹ به وقت گرینویچ (۱۲ و نیم) آغاز می شود.

این آتش بس همزمان با آغاز گفتگوهای یمنی - یمنی در ژنو سوئیس انجام می شود.

آتش بس در یمن از امروز به مدت ۷ روز و تا ۲۱ دسامبر ادامه خواهد داشت و در صورت پایبندی طرفین به آن به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

این آتش بس به وقت صنعاء پایتخت یمن در ساعت ۱۲ خواهد بود و طرفین حق دارند در صورت نقض آتش بس از سوی طرف مقابل اقدام به از سرگیری حملات کنند.